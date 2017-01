NADAN NAKON SUĐENJA ZA IZVLAČENJE 39 MILIJUNA KUNA: ‘Nije grijeh imati. Hrvatsko društvo treba odrasti’

Bivši predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK) Nadan Vidošević koji od početka odbacuje optužbe za izvlačenje novca u slučaju Remorker kazao je nakon prvog dana suđenja kako će mu najjednostavnije biti doznati podrijetlo imovine za koju USKOK tvrdi da je za čak 39 milijuna kuna u nesrazmjeru s njegovim primanjima.

“Trebamo kazati da nije grijeh imati, nego nešto steći nelegalno. Ali to treba i dokazati”, kazao je Vidošević novinarima u petak ispred zgrade suda.

Na primjedbu da su dvojica ključnih sudionika lanca izvlačenja novca iz Komore, Igor Premilovac i Davor Komerički, sporazumno osuđena nakon priznanja, Vidošević je kazao da je riječ o ljudima koji su i ranije kažnjavani zbog sličnih nedjela te da “nema govora ni o kakvoj krivnji” njega ni njegovih suradnika iz HGK-a.

“Ako se olako, gotovo zanemarivim kaznama, kažnjavaju ljudi koji se nagode, nije li to direktna poruka da kao društvo budemo nemoralni. Denunciraj prvoga do sebe, lažno ga optuži i ti si slobodan. U najmanju ruku si izbjegao godine sudovanja i tisuće eura troškova obrane”, rekao je Vidošević.

‘Hrvatsko društvo treba odrasti’

Dodao je i da je optužba puna nelogičnosti te da nije izgledno da bi više ljudi bilo spremno žrtvovati sebe da bi on mogao biti “razmetljiv i bogat pojedinac”.

“Hrvatsko društvo treba odrastati. Ne možete bez čvrstih dokaza i izgrađenog slučaja likvidirati ljude iz javnosti i ugroziti im život i zdravlje… Živimo u zemlji u kojoj vas zaista mogu optužiti bez dokaza i onda se vodi postupak koji traje godinama. Ovo ne govorim radi sebe. To govorim radi svih nas koji živimo u ovoj zemlji koja ima toliko problema, a mi se još uvijek bavimo skretanjem pozornosti javnosti s vitalnih pitanja”, rekao je Vidošević.

Je li nemoralno imati?

Kazao je i da se smatra dobro situiranim i bogatim čovjekom, ali da “to nije sramota kada imate gotovo 60 godina i kada ste svojim radom i sposobnostima nešto napravili u životu”.

“Bilo je kritika kada sam rekao da ću ostatak života posvetiti borbi za moral i etiku pa su mi rekli kako mogu govoriti o moralu, a imam. To je temeljno pitanje je li imati nemoralno”, ustvrdio je Vidošević. Podsjetio je i da se od hrvatskog osamostaljenja “deklarativno govori o privatizaciji i potrebi afirmiranja privatnog vlasništva”. “A onda su se i javne osobe u Hrvatskoj hvalile kako nemaju dionica, kako nemaju ništa pa su zato oni dobri, ali to je hipokrizija, to je temeljni nedostatak morala. Imali smo sustav koji nije dopuštao socijalne razlike, barem vidljive, ali… on nije izdržao”, zaključio je Vidošević.