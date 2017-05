OTKRIVENO ŠTO JE MAJKA-MONSTRUM REKLA POLICIJI: Htjela se riješiti mališana… Navodno je bila psihički bolesna, ali odbila je pomoć?

Polako u javnost curi sve više informacija o nevjerojatnom zločinu koji je sablaznio Pulu i cijelu Hrvatsku. 32-godišnja Chiara Rojnic i još jedna maloljetnica ubile su 3-godišnje Chiarino dijete. Mališan je zadavljen i bačen u more.

RIJEŠEN ZLOČIN KOJI JE ŠOKIRAO HRVATSKU: Policija tvrdi: Dječaka (3) je ubila majka s prijateljicom, pa su se dogovorile kako će prevariti istražitelje

Dječala su ubile Rojnic i 14-godišnja štićenica Doma za odgoj djece i mladeži u Puli, a pritom im je pomogao i 29-godišnjak koji nije prijavio zločin već je s njima dogovarao kako ga prikriti.

Malenog su ubile u stanu u utorak navečer, tijelo odvezle do uvale Mandrač te ga bacile u plićak. Zločin su htjele prikriti tako što su oko ponoći prijavile nestanak djeteta. Naposlijetku je Chiara policajce u jutarnjim satima odvela do mjesta gdje se nalazilo mrtvo tijelo 3-godišnjaka.

Dogovorile su se da će ga usmrtiti

‘Policija sumnjiči 32-godišnjakinju i maloljetnicu da su se dogovorile kako će usmrtiti trogodišnje dijete, što su i učinile 23. svibnja u večernjim satima, u stanu u Ulici Akvilejski prilaz’, priopćila je policija.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, Chiara je sina navodno ubila jer ga se htjela riješiti. Imala je plan otputovati u Makedoniju, a dječak joj je pritom smetao. Dječakov otac inače je u zatvoru u BiH.

Moguće je da je Rojnic imala psihičkih problema. Naime, HRT neslužbeno doznaje kako je njezina obitelj još prije sedam godina tražila psihijatrijsku pomoć za nju. No, ona ga je odbila te pobjegla u BiH.

Neslužbeno se doznaje i da su Chiara i maloljetnice jučer na ispitivanju cijelo vrijeme tvrdile da su polusestre, no naposlijetku su ipak priznale da nisu u rodu. No, navodno su se družile.

Maloljetnica prijavila silovanje prije desetak dana

Interesantna je činjenica da je maloljetnica prije desetak dana prijavila seksualno zlostavljanje u domu, na nagovor jedne Puležanke kojoj se obratila za pomoć te koja se zatim medijima pismom obratila sa željom da joj pomogne. Djevojka je nakon ispitivanja vraćena u dom, gdje je sve porekla. 16. svibnja je, neslužbeno se doznaje, pobjegla iz doma. Policija nije utvrdila elemente kaznenog djela počinjenog na štetu djeteta, piše Jutarnji.

Nitko od susjeda nije reagirao na uporni plač djeteta

Navodno su Centru za socijalnu skrb Chiara i njezin sin bili poznati, no nije poznato zbog čega točno. Susjedi su posvjedočili da su čuli da se nešto čudno događa u tom stanu, no nitko nije ništa prijavio jer se nisu htjeli miješati.

‘Da smo znali da je Chiara zlostavljala dijete, svakako bismo to bili prijavili, ali tko zna što se događa unutar nečija dva zida. Jedino što smo čuli jest to da je dijete stalno plakalo, a toliko je plakalo da je gospođa u stanu ispod nje skoro zvala policiju da vidi što se događa. Ali odustala je od toga. Jednom je jedna susjeda tom djetetu kupila igračku, a on ju je nakon toga uhvatio za nogu i nije je htio pustiti’, rekli su susjedi.