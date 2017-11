NOVI DETALJI MUTNIH POSLOVA PERE HRKAĆA: ‘Radnici Gredelja obnavljali su ured sutkinje Malenice! Uvodili su joj struju, brusili parkete…’

Sutkinja trgovačkog suda u Zagrebu Vesna Malenica, stečajni upravitelj Pero Hrkać, Hrkaćeva suradnica Tatjana Kušec, poduzetnik Miroslav Mitak, poduzetnik Josip Debić i poduzetnik Milan Lučić osumnjičeni su za malverzacije teške nekoliko desetaka milijuna kuna, a procurili su novi detalji njihovih spornih poslova.

Radnici Tvornice željezničkih vagona (TŽV) Gredelj ovih dana mirnije spavaju s obziom na to da je osobe koje već godinama prijavljuju nadležnim službama zbog sumnjivih poslova, napokon stigla ruka pravde.

Radnici Gredelja već pet godina upozoravaju na nepravilnosti koje se događaju pod okriljem stečaja njihove tvrtke koji vodi Hrkać. Prijavljivali su USKOK-u, Državnom inspektoratu, DORH-u i ostalim institucijama, tražili razrješenje Hrkaća.

Renovacija ureda

Sve je krenulo kada je u prosincu 2012. odlučeno da se u godinu i pol donese stečajni plan koji bi osigurao izlazak TŽV Gredelj iz stečaja, ali Gredelj je u stečaju i danas i nema suvislog plana kako povećati proizvodnju. U sindikatu tvrde da posla ima, suradnju im nude američki, talijanski i češki partneri no s obzirom na to da je Gredelj u stečaju, na natječaje se ne može javiti.

No, sudeći prema priči koja se pojavila u medijima, radnici Gredelja mogu obavljati neke druge poslove, među kojima su renovacije ureda. Jednu takvu odradili su i u Petrinjskoj ulici u Zagrebu točnije, 2013. radnici Gredelja preuređivali su ured sutkinje Vesne Malenice.

‘Provlačili su joj struju, brusili parkete, lakirali ih. Još su se drugi suci bunili, da se i njima trebaju srediti uredi! Postavljen je tada sutkinji novi klima-uređaj, štednjak i hladnjak. Trajalo je to jedno četiri-pet dana, ljudi su radili od 8 do 18 sati’, opisao je sindikalist Željko Starčević, kojem je Hrkać zabranio ulazak u Gredelj, piše Večernji list.

Fiktivna zapošljavanja

Ovaj posao Sindikat je prijavio USKOK-u.

Sindikalist Starčević je otkrio kako je u Gredeljevu odmaralištu na otoku Rabu fiktivno bio zaposlen sin Hrkaćeve tajnice, koji se nije tamo ni pojavio, ali je primao plaću, dok je Hrkaćeva nećakinja, kaže, oko godinu dana bila zaposlena u marketingu TŽV-a po istom principu.

Hrkać je u tvrtke u stečaju nepotrebno zaposlio i svoju suradnicu, suokrivljenu Tatjanu Kušec te njezina sina, ali i svoju suprugu i sestru, kojima su njihovi ‘poslodavci’, Glumina banka, TŽV Gredelj i druge tvrtke u stečaju, ukupno isplatili više od 1,5 milijuna kuna.

Valja se podsjetiti i kako je odmaralište u središtu Raba vrijedno 4,5 milijuna kuna prodano je za upola manje, potom preprodano za veći novac, a ono u zadarskom Boriku vrijedno 20 milijuna prodano je za 10 milijuna kuna.

‘Usluge financiranja’

Hrkać je okrivljen i da je za ‘usluge’ financiranja tvrtki Milana Lučića iz stečajnih masa više tvrtki, prvenstveno Glumina banke, dobio i nagradu. Lučić je Hrkaću, tvrdi USKOK, poklonio stan u Makarskoj, površine 105 četvornih metara i vrijedan najmanje 133.000 eura, navodi Jutarnji list.

Prema jednoj od točaka optužbe, kao stečajni upravitelj Glumina banke Hrkać je 2010. kupio od Lučićeve tvrtke Marea Makarska kamp u Makarskoj za oko 30 milijuna kuna. Hrkać je to učinio mimo znanja vjerovnika Glumina banke, a poslije je to vjerovnicima lažno prezentirao kao zatvaranje raznih potraživanja. No, iako je kamp prenesen u vlasništvo Glumina banke, u stvarnosti ga je nastavio koristiti Milan Lučić, i to bez plaćanja bilo kakve naknade novom vlasniku, piše Jutarnji list.

Istražni zatvor

Za četvero od šestero osumnjičenih za malverzacije u stečajnim postupcima u četvrtak je određen istražni zatvor. Sutkinja Trgovačkog suda Vesna Malenica, stečajni upravitelj Pero Hrkać te Hrkaćeva suradnica Tatjana Kušec i poduzetnik Miroslav Mitak rasplet istrage o malverzacijama u stečajnim postupcima teškima 45 milijuna kuna čekat će u istražnom zatvoru u Remetincu.

USKOK u ovom slučaju sumnjiči i Josipa Debića koji je nakon ispitivanja u USKOK-u u srijedu pušten da se brani sa slobode, kao i poduzetnika Milana Lučića o čijem će mogućem pritvaranju USKOK odlučiti nakon što ga ispitaju po povratku iz Austrije gdje mu se sudi u jednom od krakova afere s Hypo bankom. Prema riječima njegova odvjetnika, Lučić bi se u Hrvatsku trebao vratiti u petak.