OTKRIVEN MOTIV UBOJSTVA U BRINJU: Ubio ga hicem iz pištolja zbog psa?!

U Brinju ispred kafića “Bendiks”, gdje je u nedjelju u 14,20 sati ubijen 37-godišnji Karlovčanin te odmah nakon toga uhićen osumnjičenik za ubojstvo 51-godišnji Ogulinac, ekipa za očevid je na terenu, a neslužbeno se doznaje da su se žrtva i ubojica prepirali zbog žrtvina psa.

UBOJSTVO U BRINJU: Ogulinac pred kafićem pucao u 31-godišnjaka iz Karlovca. Policija ga je odmah privela

Zamjenik županijske državne odvjetnice Zdravko Car, koji vodi očevid, rekao je za Hinu oko 19 sati da se “očevid obavlja temeljito i polako, zbog čega je još mnogo nepoznanica”.



Zna se da je Karlovčanin ubijen iz pištolja, no je li bio jedan hitac ili više njih, zasad nije poznato. Po službenim podacima ličko-senjske Policijske uprave, počinitelju ubojstva na mjestu tragedije alkotestom je izmjereno 1,39 promila alkohola u krvi. On je otprije poznat policiji po remećenju javnog reda i mira, no, koliko se zna, ne i za teža kaznena djela.