OTELI GA, UPUCALI DESET PUTA PA BACILI U BUNAR: Čudom preživio, zbog straha ne govori tko mu je to učinio!

U subotu je u Vrsinama u blizini Kaštel Lukšića pronađen ranjeni 20-godišnjak sa čak deset prostrijelnih rana, a pronađen je tek pukom slučajnošću jer je njegovo zapomaganje čuo muškarac koji je tamo slučajno šetao psa. Mladić je tražio pomoć iz bunara dubokog gotovo tri metra.

Ranila su ga dvojica maskiranih muškaraca koji su ga ugurali u automobil dok se pješice vraćao kući. Policiji nije znao reći o kakvom se automobilu radi ili koja je registracijska oznaka. Slobodna Dalmacija piše da je to vjerojatno od šoka u kojem se mladić nalazi, osim ako informacije ne krije jer se boji još većih posljedica, možda i ubojstva.

Strpali ga u auto, pucali u njega pa ga bacili u bunar

Mještani kažu da su oni koji su ga tamo ostavili ranjenog zasigurno poznavali teren. U blizini tog bunara inače se skupljala ‘čudna ekipa’, bili su glasni i dolazili s automobilima, a jedan je BMW dugo tamo stajao, ispričali su mještani.

Pretpostavlja se da su otmičari mladića ranili na nekom drugom mjestu, a zatim ga bacili u bunar jer tragova krvi nema u blizini. Iz bunara su ga izvukli vatrogasci.



Policija intenzivno istražuje slučaj, a uključila se i Interventna policija koja je pretraživala teren zajedno s policijskim psom. Ipak, nisu našli oružje s kojim je mladić upucan, a zasad nitko nije uhićen, priopćila je splitsko-dalmatinska policija.

Ranjeni mladić ne odaje informacije zbog straha

Policajci kažu da bi vrlo brzo mogli riješiti sve kada bi mladić progovorio o imenima svojih otmičara i dodaju da smatraju da on sve zna, ali se boji reći.

Ranjeni je mladić policiji poznat otprije zbog krađa i zloporabe droga. Nekad je bio dobar odbojkaš, ali sada se sportom više ne bavi, a nije ni zaposlen.

Novinari Slobodne Dalmacije razgovarali su s mještanima i susjedima.

‘Ako je petljao s drogom, tko zna je li kome ostao dužan za kakvu pošiljku. Ne vjerujem da ga je netko propucao zbog neke cure. Uglavnom, poruka je vrlo jasna i on je kao takvu treba i shvatiti, a to da on ne zna napadače, ne vjerujemo’, nagađaju mještani. Neki govore čak i o uznemirenosti čovjeka koji je mladića pronašao jer je on navodno dobio čak 250 uznemirujućih poruka s nepoznatih brojeva.

Ranjeni 20-godišnjak još je u bolnici, ali više nije u životnoj opasnosti.