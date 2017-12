OTAC UBIJENE FITNESS TRENERICE: ‘Ana je bila uznemirena… Željela nas je zaštititi i mislila da će to moći sama riješiti’

Zagreb je u srijedu navečer šokiralo ubojstvo i samoubojstvo koje se dogodilo u središtu grada. U Gradišćanskoj ulici je najprije pronađeno propucano tijelo 29-godišnje fitness trenerice Ane Kurtanjek, a tek 15 minuta kasnije u Prilazu baruna Filipovića pronađeno je tijelo bivšeg policajca, Dubravka Sikermeštara koji ju je ubio, a potom presudio sebi.

O motivima koji su nagnali 36-godišnjeg Dubravka Sikermeštara da na brutalan način usmrti fitness trenericu i bivšu hrvatsku reprezentativku u sinkroniziranom plivanju, 29-godišnju Anu Kurtanjek, još uvijek se malo zna.

Anin otac za Jutarnji list kazao je kako Ana i Dubravko nisu bili u vezi no očito ju je maltretirao što je njezina obitelj saznala tek u devetom mjesecu ove godine.

‘Vidjeli smo da je uznemirena nakon nekih poruka koje je dobivala na mobitel, pa smo je pitali što se događa. Spomenula je da je maltretira taj tip, ali ništa nam više od toga nije htjela reći. Da smo znali išta više od toga, sugerirali bismo joj da to prijavi policiji. Ali, očito nas je htjela zaštititi i mislila je da će to moći sama riješiti’, ispričao je Anin otac Nenad Kurtanjek.



TKO JE MONSTRUM KOJI JE ISPALIO ČETIRI METKA U SRCE ANE KURTANJEK: Pokvareni policajac koji se triput nagodio s USKOK-om, evo zašto…

DETALJI UBOJSTVA I SAMOUBOJSTVA U ZAGREBU: Bivši policajac ispalio četiri metka u bivšu reprezentativku pa presudio sam sebi

Ana i Dubravko navodno su se upoznali prije četiri ili pet godina, a viđali su se u širem društvu. Njezin otac kaže kako ga nikad u životu nije vidio niti zna išta o njemu.

‘Ana je radila kao osobna trenerica u dva fitness kluba, znala je puno ljudi. Bila je zgodna i dečki su ludjeli za njom’, kazao je njezin otac za Jutranji list.

Za smrt svoje kćeri javili su mu ljudi iz fitness kluba u kojem je Ana radila, a koji se nalazi u istoj ulici u kojoj je Ana ubijena.

Tomislav Vlahović, dečko Ane Kurtanjek, za Jutarnji je list kazao kako je i on znao da je njegova djevojka bila uznemirena zbog Dubravka Sikermeštra, no smatrala je da će ga se sama uspjeti riješiti i vjerojatno nije slutila da bi on mogao otići tako daleko i ubiti nju, pa sebe.

Podsjećamo, Dubravko Sikermeštar s četiri hica iz pištolja usmrtio Anu Krtanjek kraj njezina Fiat Stilla, istrčao je iz garaže i sebi u glavu ispalio hitac kraj svog automobila parkiranog 300-tinjak metara dalje na Prilazu baruna Filipovića kod Doma zdravlja Črnomerec. Očito je sve prije isplanirao jer je znao da Ana taj dan ima grupni trening i čekao ju je u garaži.

Nakon nekoliko minuta naišla su dvojica muškaraca koji su odmah počeli pomagati teško ranjenoj Ani, a gotovo sat vremena pokušala ju je reanimirati ekipa Hitne medicinske pomoći, ali su ozljede bile preteške.