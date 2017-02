OTAC NAJTRAŽENIJEG ČOVJEKA U HRVATSKOJ: ‘Prošle srijede sam ga otpratio na vlak, poslije se više nismo čuli’

“Sina sam posljednji put vidio prošle srijede kada sam ga otpratio na vlak, a poslije toga više se nismo čuli”, govori Petar Meštrović, otac trenutačno najtraženijeg čovjeka u Hrvatskoj – Željka Meštrovića – zbog kojeg je u utorak po hitnom postupku pokrenuta velika policijska akcija na području nekoliko policijskih uprava.

Željko Meštrović (36) partner je Ondine Serdoz (33) čije je tijelo u utorak malo prije podneva pronađeno u stanu na desetom katu nebodera u riječkom naselju Donja Vežica. U potrazi za Željkom Meštrovićem angažirano je na desetke policajaca, dok su posebno jake snage aktivirane na području Duge Rese gdje su patrolirali i policajci s dugim cijevima, piše Večernji list.

Iako se u mnogim medijima pojavila informacija kako je Željko Meštrović rodom s područja Duge Rese te da su upravo zbog toga tamo i aktivirane duge cijevi, to se pokazalo netočnim.



Duge cijevi tamo su angažirane jer su u policiji baratali informacijom da se Meštrović nalazi na tom području, ali unatoč barikadama na cestama i “češljanju” svih autobusa koji su iz Rijeke kretali za Zagreb, potraga nije urodila plodom. Čekali su policajci i na naplatnim kućicama u Lučkom, ali i pred kućom Željkovih roditelja u zagorskom selu Orehovici u blizini Bedekovčine.

“Nazvali su me iz policije u utorak i rekli mi da im javim ako me sin nazove. Nisu mi htjeli reći zašto ga traže, a za ono što se dogodilo u Rijeci doznao sam na teletekstu. Ne znam kaj reći, sve mi je to čudno. Dragi Bog zna kaj se desilo”, kazuje Željkov otac. Dodaje kako je nekoliko puta pitao policajce koji su cijelu noć dežurali pred kućom zbog čega su tamo, ali mu nisu odgovorili.

“Pitao sam ih jesam li ja što skrivio, ali nisu bili pričljivi. Cijelu noć nisam mogao zaspati od brige”, dodaje Petar Meštrović. Priznaje i kako sa snahom koju je zadnji put vidio potkraj 2015. godine nije bio u dobrim odnosima.

“Bila je kod nas samo dva puta, znala je planuti. Željko inače nije agresivan, a po struci je soboslikar”, završio je Željkov otac.

U riječkoj policiji i dalje su “zakopčani do grla” kada je u pitanju istraga smrti Ondine Serdoz – na konferenciji za medije koju su održali u srijedu popodne nisu željeli potvrditi ni demantirati da se radi o ubojstvu, dok se u nekim medijima pojavila informacija kako je 33-godišnja majka dvoje djece koja je prije nekoliko godina bila na liječenju zbog ovisnosti o heroinu umrla od predoziranja.