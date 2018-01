OTAC IM JE UMRO, A ZBOG OVOG ČOVJEKA OSTALE SU I BEZ MAJKE: Kćerima svoje žrtve osuđeni ubojica mora isplatiti odštetu

Sud je utvrdio da ubojica djeci svoje žrtve mora nadoknaditi štetu.

Đakovčanin Jakob Špernoga (61), koji je 23. prosinca 2012. godine pucao u kući u Belišću, te ubio svoju šogoricu Danicu i šogora Miloša, dok je teško ranio svoju suprugu Jasminu, zbog čega je osuđen na 35 godina zatvora, sada Daničinoj djeci mora platiti 600 tisuća kuna odštete zbog smrti majke. Nepravomoćna je to presuda suda iz Valpova.

Tog dana Špernoga je pijan došao u kuću u Belišću jer je želio nagovoriti suprugu da mu se vrati, no došlo je do sukoba u kojem je on zapucao. Hici su bili kobni za Danicu i Miloša, dok je Jasmina uspjela preživjeti.

Mučna svjedočenja

Sada se s mukom prisjeća tog dana, kao i svega što je dovelo do tragedije. Naime, od supruga je otišla jer ju je od 2011. godine maltretirao. Znao ju je vezati i tući, pokušao joj je oteti kćer iz prvog braka, a iako joj je obećavao da će se promijeniti nikada to nije učinio. Zato ga je napustila i otišla živjeti k sestri i bratu. Te večeri, oko 20 sati Jakob je upao u kuću držaći u ruci pištolj.



“Bio je pijan i došlo je do naguravanja. Nije puno pričao, ali sam znala da je došao ostvariti svoje prijetnje da će ubiti moje najbliže. Prijetio je da će mi majka proplakati na grobu i da ćemo se kupati su suzama i gušiti u krvi. Uspjeli smo ga nekako izgurati iz hodnika, no udario me te sam pala na pod. On je tada zapucao. Ranio me u leđa, uho, tjeme i lice pa sam izgubila svijest. Pregazio me i pucao u Miloša i Danicu. Kad sam došla k sebi vijela sam ih mrtve te sam zvala policiju. Ja sam se sakrila u odrar da me ne dokrajči. Moja obitelj nije imala nikakve veze s njim, niti smo ga te večeri napali”, svjedočila je bivša Špernogina supruga.

Sam Špernoga je pak tvrdio kako se morao braniti od Danice, pa je zato zapucao. Priznao je da je mjesecima nosio pištolj jer su mu prijetili.

Kako će zapravo platiti odštetu?

No sud je ipak prihvatio tužbu prema kojoj Daničinim kćerima mora platiti odštetu. Starija kćer na sudu je opisala kako je te večeri bila u kući. Čula je pucnjavu dok se nalazila u kupaonici.

“Ja i sestra bile samo jako povezane s majkom, jer smo rano ostale bez oca. On je umro u Bosni, a majka je s ujakom skrbila o nama. Nakon njihovog ubojstva ja sam morala preuzeti brigu o sebi i sestri. Radila sam preko studentskog servisa i uz pomoć Centra za socijalnu skrb uspijevala osigurati školovanje za nas dvije. Teta Jasmina je nekoliko dana prije tog događaja došla k nama jer ju je muž bio pretukao”, svjedočila je djevojka na sudu.

Špernoga se trenutno nalazi u zatvoru u Lepoglavi gdje odslužuje kaznu, a kako je tijekom procesa potvrdio njegov sin Josip jedini prihod koji ima je mirovina od 800 kuna.