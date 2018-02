OSUĐENI PEDOFIL KORISTI BIJEDNI HRVATSKI SUSTAV: Seksualni predator uredno radi kao trener teakwondoa u jednoj osnovnoj školi

Osuđeni pedofil drži treninge u jednoj od osnovnih škola, ali i u još jednom sportskom objektu u Varaždinu.

Djevojčice stare 15 i 17 godina 2007. godine bile su žrtve trenera koji je zloupotrijebio svoj položaj te ih spolno zlostavljao obećavajući im zauzvrat napredovanje u klubu. Zbog toga je osuđen na četiri i pol godine zatvora te je završio u registru pedofila s rehabilitacijom do 2031. (tek tada se njegovo ime može obrisati iz registra pedofila, op.a.) No pedofil i dalje radi kao trener borilačkog sporta – preselio se i sada trenira djecu na području Varaždina.

Roditelji koji su načuli da je trener osuđeni pedofil javili su se redakciji RTL-ove emisije Potraga koja je potom otkrila o kome se točno radi.

Anonimno pismo roditelja

‘Žrtva je bila upravo curica koju je trenirao. Svoju kćer smo prestali voditi na treninge i rekli smo ravnateljici škole, ali nije ništa napravila. Iako smo svoje dijete maknuli od njega i dalje mislimo da nije u redu da takva osoba radi na istom mjestu gdje ima nove žrtve u svojoj blizini. Čak smo ga vidjeli da u svome autu vozi djevojčice iz drugih mjesta jer ima treninge po cijeloj županiji’, naveli su roditelji u pismu. RTL je pak utvrdio kako sporni trener drži treninge u jednoj od osnovnih škola, ali i u još jednom sportskom objektu u Varaždinu.



Osuđeni pedofil razljutio se te zaprijetio tužbama.

Gorljivo se brani

‘Ja radim s djecom, ali tko je rekao da ja ne mogu raditi s djecom ili bilo kim? Uopće ne znam o čemu je riječ, tko vas je zvao? Zato što ću tu osobu i bilo koga, ja apsolutno tužiti jer ja sam slobodni građanin Hrvatske jer ono što je bilo to je iza mene, što je prije nekih osam, devet, deset godina bilo, to apsolutno…’, branio se muškarac.

Ravnatelj Druge osnovne škole Varaždin u kojoj su održavani treninzi očitovao se o treneru. ‘Činjenica je da se na našoj školi održavaju treninzi taekwondoa u organizaciji taekwondo kluba. Škola samo iznajmljuje prostor, no nema utjecaj na izbor trenera. Podatak da li je netko u evidenciji prijestupnika za seksualno zlostavljanje možemo tražiti samo za djelatnike koje mi zapošljavamo, a u konkretnom slučaju odgovornost je na pojedinom klubu’, kazao je.

Novinarka je trenera naposljetku dočekala ispred dvorane sportskog objekta u kojem drži treninge.

Ne želi davati izjave

‘Ja ne želim nikakve intervjue davati i uopće me to ne zanima… Jer to što se radi uopće me ne zanima. Taj koji to radi, stvarno, zvao sam i roditelje, oni su zgroženi… Što ste rekli roditeljima? Rekao sam to što ste vi meni rekli da je netko poslao anonimno pismo. Ja ne želim davati nikakve izjave, ako moj odvjetnik kaže da može, dapače… Kada je ta kalvarija počela ja sam odmah suspendiran, poslije je ta suspenzija prošla, do hrvatskog Saveza, kad je to sve prošlo nakon četiri, pet godina ja sam ispunio zahtjev, u Savezu je bilo je problema na početku, ali predsjednik Saveza je rekao, gle, znamo te, ali takav je Zakon, ako što bude mi ćemo te osuditi. Gledajte, ja sam i dalje išao na seminare, ne želim nešto što radim cijeli život… Jesam li u registru? Kakvom? Seksualnih prijestupnika nad djecom? Ne, ne, to ne. Ja sam osuđen za zlouporabu položaja, seksualni registar nema veze s tim. Nit’ sam ja imao seksualne odnose s ikim, mislim to je bez dokaza’, rekao je trener.

No, sud se ne slaže jer se on ipak nalazi u spomenutom registru. Hrvatski taekwondo savez, za kojeg je trener rekao da je u njemu registriran, tvrdi da isti nema važeću licencu trenera za 2018. te da mu je HTS odbio izdati licencu.