ISPOVIJEST INŽENJERKE IZ KAŠTELA: ‘Prodavala sam tijelo jer sam morala školovati dvoje djece, cijena je bila 300 kn za pola sata’

Splićanka je priznala da je pružala seksualne usluge za 300 do 500 kn kako bi mogla školovati djecu, no tvrdi kako su se druge dvije žene same prostituirale te kako ih nije ona podvodila.

“Pristala sam jer već nekoliko mjeseci nisam radila i nisam imala sredstava za uzdržavanje svoje dvoje djece koja su se tada školovala. Bez obzira koliko bismo zaradile, sve smo dijelile popola kao i troškove struje, stanarine, vode… Što se tiče ove druge žene za što me se tereti, istina je da sam joj rekla da se stan u Getaldićevoj koristi za prostituiranje i da ga može koristiti, no nisam od nje uzimala dio zarađenog novca”, branila se pred splitskim Općinskom sudom 59-godišnjakinja iz Kaštela, majka četvero djece i nezaposlena inženjerka organizacije rada.

Madam ili samo prostitutka?

Optužena je da je od 1. prosinca 2010. do 1. ožujka 2011. godine te od 1. travnja do 15. svibnja dogovorila s poznanicom – prostiurat će se, a njoj će davati pola zarade. Unajmila je stan u Šimunovićevoj ulici, a cijena je bila 300 do 500 kuna za polusatni oralni i klasični seks. Klijente su nalazile preko malog oglasnika, a u ovom je slučaju, po presudi, “djelatnica” zaradila najmanje 108 tisuća kuna od čega je pola išlo 56-godišnjoj organizatorici, piše Slobodna Dalmacija.



Za drugu ženu koju je podvodila, unajmila je stan u Getaldićevoj. Od 10. srpnja 2012. do 30. kolovoza 2012. godine zarada je bila najmanje 15 tisuća kuna. Od toga je “madam” iz Kaštela utržila tri tisuće kuna.

Madam je nepravomoćno osuđena na kaznu zatvora od 10 mjeseci s rokom kušnje od dvije godine. U kaznu joj je, u slučaju da prekrši uvjet, uračunato i nešto manje od mjesec dana koliko je provela u pritvoru. Osim toga, mora platiti državi i 57 tisuća kuna koje je protupravno zaradila.

Obje podvođene žene nisu bile zainteresirane za kazneni progon njihove navodne “šefice”. No, obje su rekle da su joj se prvo požalile da su u teškoj financijskoj situaciji, a da im je ona zatim predlagala da se bave “najstarijim zanatom na svijetu” na što su one pristajale.