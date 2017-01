OSUĐEN UMIROVLJENI ČASNIK JNA KOJI JE UBIO SVOG SUSJEDA: ‘Bilo je ili-ili. Mene su odredili prvoga za likvidaciju…’

Vijeće Županijskog suda u Rijeci jučer je izreklo presudu 75-godišnjem Vinku Peteku, umirovljenom časniku nekadašnje JNA, koji je ljetos hicima iz pištolja usmrtio svoga susjeda, 54-godišnjeg građevinskog poduzetnika Vladimira Lakičevića.

Petek je Lakičevića ubio u predvorju nebodera na riječkim Rastočinama u kojem su obojica živjeli, a učinio je to, kako prenosi Novi list, u stanju paranoidne psihoze. Utvrdivši da je zločin počinio u stanju neubrojivosti, sudsko vijeće nije Peteku izreklo zatvorsku kaznu već mu odredilo prisilni smještaj u psihijatrijskoj ustanovi.

STRAVIČAN PRIZOR U RIJECI: Muškarac u haustoru nebodera ustrijelio susjeda, umro je u bolnici!

Sutkinja: Kada ste pucali u njega, nije vas napadao

“Tog dana samo sam se branio, drugi put sam se našao na dnevnom redu za likvidaciju. Bila je to moja teška obrana. On me htio usmrtiti, prvi je opalio, ali je njegov pištolj poslije nestao. Pucao sam, nisam više mogao izdržati da tako hrabro ide na mene. Obranio sam u sekundi svoj život. Postao sam žrtva udružene građevinske mafije. To je bila teška zavjera, grabili su stanove, ljudi su jednostavno nestajali iz nebodera”, kazao je Petek iznoseći svoju obranu pred sudom.



Sutkinja Ika Šarić kazala je na to kako je na snimci s nadzorne kamere vidljivo da je napad na Peteka prestao kada je odlučio upotrijebiti oružje.

“Nema govora o vašoj nužnoj obrani. Kada ste pucali u njega, nije vas napadao, već bježao od vas”, kazala je sutkinja Peteku.

Na istoj snimci vidi se kako je Petek ušao za Lakičevićem u lift u prizemlju zgrade te ga prvi fizički napao, nakon čega je Lakičević pokušao spriječiti ga da ne uđe za njim u lift.

SUĐENJE SUSJEDU IZ PAKLA: Tvrdi da ga prate tajne službe, a do sukoba je došlo zbog ‘građevinske mafije’

Nema dijagnozu i ne vidi razloga za psihijatrijsko liječenje

Zamjenica riječke Županijske državne odvjetnice Tea Radovani u završnoj je riječi ukazala na dio snimke u kojem je vidljivo da je Lakičević, nakon što je zadao nekoliko udaraca Peteku koji je prvi počeo sukob, izašao iz lifta pa zastao i sagnuo se kako bi podignuo jaknu s poda. Otišao je, a onda se na snimci vidi kako se Petek diže, vadi pištolj i kreće za žrtvom koja se već udaljila, pa puca.

Tužiteljica je, pozivajući se na rezultate psihijatrijsko-psihologijskog vještačenja, istaknula da je Petek zločin počinio u stanju paranoidne psihoze, da njegov doživljaj stvarnosti ne odgovara realitetu i da je opsjednut sumanutim idejama.

“Nije mu ni trebao povod da počini kazneno djelo”, ustvrdila je zastupnica optužbe.

Sam Petek je kazao da nije bio pri punoj svijesti, dok je njegova odvjetnica Diana Milin kazala da on inzistira na podnošenju žalbe na presudu u kojoj bi se inzistiralo na nužnoj obrani, a usto Petek smatra da nema dijagnozu pa ne vidi n razloga za psihijatrijsko liječenje. Dodala je da je Petek dugo vremena strahovao od Lakičevića čiji su udarci u liftu bili okidač da Petek potegne oružje.

‘Morao sam nositi pištolj jer su mi postavljali zasjede’

“Razumijem obrazloženje presude, ali sve mi je mutno u glavi”, kazao je optuženi koji je na suđenje doveden iz zagrebačke Bolnice za osobe lišene slobode.

Dodao je da je Lakičević htio njega ubiti i da mu je kobnog dana on prislonio na sljepoočicu pištolj koji je, kaže, kasnije nestao.

Također je rekao da je jednom prilikom vidio Lakičevića kako vuče velike građevinske vreće iza kojih je ostajao svježi trag koji mu je mirisao na krv, da ga je Lakičević jednom fizički napao pred neboderom, a njegova supruga pokušala ga pregaziti autom na pješačkom prijelazu.

“Morao sam nositi sa sobom pištolj, skriven, jer su mi postavljali zasjede. Imao sam ga za obranu, za slučaj potrebe”, kazao je optuženi.

JEZIVI DETALJI O ZLOČINU U RIJECI: Ubojica je u sobi imao metu s inicijalima mogućih novih žrtava!

‘Umri već jednom, pseto jedno!’

Sumanuto djeluju i dijelovi iskaza koji je Petek dao na ispitivanju u tužiteljstvu nakon počinjenog ubojstva.

“To je rat obavještajnih službi koje organiziraju Srbija i Crna Gora protiv nas antiterorista. Bilo je ili-ili. Mene su odredili prvoga za likvidaciju. No, sretan sam jer je meta pala”, kazao je tada.

Par dana prije nego što ga je ubio, Lakičević je, po Petekovim riječima, ispalio dva-tri snajperska metka na golubove koje je ovaj neprestano hranio na svome balkonu i zbog kojih je često dolazio u sukob sa susjedima.

Na pitanje sutkinje je li u kritičnim trenucima vikao Lakičeviću: “Umri već jednom, pseto jedno!” – kako je ustvrdio u iskazu DORH-u – Petek je ovoga puta rekao da se toga više ne sjeća.

Odvjetnik obitelji žrtve Saša Jelušić u završnoj je riječi dio odgovornosti prebacio na sustav. Podsjetio je da Petekova duševna bolest datira još od 1985. godine, ali da je unatoč tomu optuženi svo to vrijeme uredno dobivao dozvolu za držanje oružja. Rekacija sustava izostala je, kaže, i nakon što je Petekov obiteljski liječnik obavijestio nadležno tijelo o njegovo stanju.

Peteku je dozvola za držanje oružja zadnji puta produžena u listopadu 2015. godine, a imao je registriranu pušku i dva pištolja.

SUSJED IZ PAKLA: Ubojica je sa žrtvom otprije bio u sukobu, a svađao se i s ostalim stanarima