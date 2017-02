OSUĐEN PEDOFIL S KVARNERA: Odveo dječake u napuštenu baraku, skinuo se i tražio ih da diraju njegovo spolovilo

Tridesetčetverogodišnji Ž. K. s prebivalištem na jednom od kvarnerskih otoka provomoćnom je presudom osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju tri godine na koju je osuđen zbog bludničenja nad maloljetnim dječacima. Pred njima je zadovoljavao vlastitu pohotu, a jednom od dječaka pokazivao je slike pornografskog sadržaja. Na izdržavanje zatvorske kazne upućen je u kaznionicu Glina.

Otočanin koji do sada nije bio osuđivan teretio se da je u razdoblju od sredine 2012. godine do sredine veljače 2016. godine, koristeći fizičku nadmoć u namjeri da zadovolji svoj spolni nagon, iskoristio mladu životnu dob, nezrelost i povjerenje malodobne djece i u više navrata ih dovodio do napuštenih objekata i baraka, skidao se pred njima i samozadovoljavao. To je činio kroz cijelo inkriminirano razdoblje, sve do sredine veljače prošle godine, kada je i uhićen.

Tereti se da je sredinom siječnja 2016. godine odveo dječake do napuštene barake koju je zaključao, skinuo se i zadovoljavao, a nakon toga tražio da se i oni skinu, tražio da diraju njegovo spolovilo, a on njihova i pritom im rekao da o tome nikome ne pričaju. Jednom od dječaka u više je navrata pokazivao fotografije nagih muškaraca sa spolovilom u erekciji, piše Novi List.

Branio se šutnjom pa okrivio dječake

Oduzet mu je mobitel na kojem su pronađene njegove osobne fotografije na kojima je obnažen, sa spolovilom u erekciji. Iako se optuženi pri prvom ispitivanju branio šutnjom, kratku obranu iznio je na kraju sudskog postupka. Učinio je to nakon što su stručno mišljenje o njegovoj osobnosti i ubrojivosti sudu predočili vještaci. Optuženi je za inkriminirano razdoblje proglašen ubrojivim, što je u konačnici rezultiralo i visinom kazne



‘Posudio sam im bicikl, a nakon što su ga vratili bio je oštećen i ogreban. Oni su mene zvali u napuštene barake, ali su prošli pokraj njih. Otvorio sam vrata i to je to… Oni mi namještaju zatvor, a ja se moram vratiti na posao kako bih vraćao kredit. Prije nego sam im posudio bicikl, posudio sam im mobitel da nazovu mamu i vjerojatno su čačkali po mom mobitelu. To su moje stvari, a oni su išli prčkati po mom mobitelu. Malo su čudna ta djeca, mislim da mi namještaju zatvor. Nemam više što dodati u svoju obranu’, branio se optuženik, zaključivši da mu dječaci ‘namještaju’ zatvor.

Kostatiran visok stupanj kriminalne volje

Kod izricanja visine kazne sutkinja je objasnila kako je optuženik posjedovao visok stupanj kriminalne volje, s obzirom da je nad maloljetnikom bludničio više od tri godine, a da su vještaci u konačnici potvrdili njegovu ubrojivost, premda se on sudu pokušavao prikazati neubrojivim. S druge strane, sud se u potpunosti priklonio iskazima dječaka te zaključio da su oni bili vjerodostojni u svakom segmentu.

Zbog zaštite interesa maloljetnih dječaka i zaštite njihovih probitaka ime pedofila neće biti javno objavljeno, no njegovo će se ime i po izlasku iz zatvora nalaziti u registru pedofila, dok će se u svim pravosudnim evidencijama vodit kao počinitelj kaznenih djela na štetu djece, piše Novi List.