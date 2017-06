OSJEČKI SUD POD OPSADOM POLICIJE, MAMIĆ SE BUNI: ‘Tko je ugrožen ovdje, od koga, kome sam ja to nešto nažao učinio?’

Kako nam je potvrđeno u Ravnateljstvu policije, donijeta je sigurnosna procjena prema kojoj je potrebno osigurati sud, kao i ostale sudionike u ovom postupku, posebno zamjenike ravnateljice USKOK-a Svena Miškovića i Tončija Petekovića.

Naime, Mamić im je u nekoliko navrata izravno prijetio, a na Miškovića, koji vodi nekoliko procesa protiv njega, već je neko vrijeme posebno fokusiran.

Bez obzira što je Mamićeva nagla narav već poznata, ipak je procijenjeno kako bi se zbog veće sigurnosti trebale angažirati dodatne policijske snage. Tako uz pravosudnu policiju koja detaljno kontrolira ulaz na Županijski sud u Osijeku, pred sudnicom su dežurali policajci u civilu koji su Miškovića i Petkovića dopratili iz Zagreba.

Iz USKOK-a nam nisu željeli komentirati ovu novonastalu sigurnosnu situaciju, niti razloge zbog kojih je pojačano policijsko osiguranje njihovih tužitelja.

No, Mamićeve riječi očito su i ovoga puta shvaćene ozbiljno, pa je angažirana dodatna zaštita tijekom trajanja sudskog procesa zbog izvlačenja novca iz Dinama.

U stanci glavne rasprave Zdravko Mamić izjavio je novinarima da postoji rješenje Ministarstva financija da se pozajmice, koje je davao NK Dinamo, a koje su jedna od točaka optužnice, ne mogu tretirati kao drugi dohodak pa je upitno oko čega se ovdje već danima raspravlja. Podsjeća kako se Zoranu Mamiću stavlja na teret da na pozajmicu nije platio pripadajuću poreznu kamatu, ali kako je jasno pozajmice nisu drugi dohodak pa se “ovdje raspravlja o izmišljenim djelima, o pozajmici koja je vraćena, na koju je plaćeno četiri milijuna kuna kamata, a državi PDV na kamatu”.

“Ministarstvo financija je donijelo rješenje u kojem kaže da pozajmica nije drugi dohodak, pa ovdje trošimo vrijeme suda, odvjetnika, tužitelja i okrivljenika”, upozorio je Mamić.

Tvrdi kako njegov predmet nije prebačen u Osijek da bi mu se osiguralo pravično suđenje, nego da bi suđenje “ovdje bilo pod kontrolom”, a na upit novinara tko to koga kontrolira ustvrdio je kako “USKOK kontrolira kompletno sudstvo u Hrvatskoj”, a “suci se pretvaraju u njihov poštanski ured”.

Pozvao je medije da izvijeste o atmosferi na sudu, jer su, uz pravosudne policajce osječkog Županijskog suda, dovedena i dva policajca u civilu iz Zagreba.

“Ovdje se meni sudi jer sam u Dinamo i Hrvatsku donio 300 milijuna eura neto, a Cvitan već mjesecima ima pratnju zbog ugroze od Zdravka Mamića, njegove zamjenike ovdje čuva pravosudna policija pa to nije dovoljno, već se dovode čuvari iz Zagreba. Tko je ugrožen ovdje, od koga, kome sam ja to nešto nažao učinio”, pitao je Mamić. Na opasku novinara kako je rečeno da je osiguranje ovdje radi njegove sigurnosti Mamić je zapitao: “Od koga?

“Ovdje se osjećam kao hollywoodska zvijezda, koliko me ljudi vole. Otkad sam ovdje nisam doživio nijedan krivi pogled, dapače, koga god sam sreo imao je potrebu da me pozdravi i iskaže podršku”, zaključio je Mamić.

Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan još je sredinom prošle godine dobio 24-satnu zaštitu i to nakon informacija o pripremama za njegovu likvidaciju. Zbog toga je Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) procijenila da je potrebno bolje ga štititi.

SOA donosi sve procjene o sigurnosnim ugrozama prema kojima se određuje razina osiguranja štićenih osoba. Samu fizičku zaštitu provode djelatnici Uprave za posebne poslove sigurnosti Ministarstva unutarnjih poslova.

OTKRIVAMO NOVE DETALJE: Zna se tko je planirao likvidirati državnog odvjetnika Dinka Cvitana

Nakon što je Cvitan dobio osiguranje Mamić je javno poručio kako on ne stoji iza prijetnji glavnom državnom odvjetniku iako je upravo njegovo ime, zbog postupaka što se protiv njega vode, u više navrata povezivano s mogućim atentatom na prvog čovjeka DORH-a.

Prvo tvrdio da nije dobio 56.000 kuna, pa se onda ‘prisjetio’ da jest

Ispitivanjem članova Izvršnog odbora NK “Dinamo” na osječkom Županijskom sudu u ponedjeljak je nastavljeno suđenje bivšem čelniku tog kluba Zdravku Mamiću i još trojici okrivljenih da su ovaj klub oštetili za nešto manje od 116 milijuna kuna, a državni proračun za barem 12,2 milijuna kuna neobračunatog i neplaćenog poreza i prireza. Uz Zdravka Mamića USKOK za ova kaznena djela tereti njegovog brata Zorana, bivšeg direktora “Dinama” Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara.

Bivši član Izvršnog odbora (IO) Adolf Kožul kazao je kako mu je poznato da je klub davao pozajmice fizičkim i pravnim osobama, o čemu ih je izvršni direktor Zdravko Mamić usmeno obavještavao na sjednicama IO-a te da su pozajmice davane Zoranu Mamiću, koji ih je vratio, ali ne sjeća se na koji način.

Na upite optužbe o nadzoru Porezne uprave u vezi pozajmica rekao je kako su u to vrijeme imali stalne, gotovo svakodnevne kontrole pa su bili sigurni da je u vezi tih pozajmica bilo sve čisto. Iako je ustvrdio da on osobno od kluba nije dobio pozajmicu, pročitan mu je zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru iz kojeg proizlazi da je ipak dobio 56 tisuća kuna. Odgovorio je da je na to zaboravio, ali da se sada sjeća kako je dobio pozajmicu koju je vraćao odbijanjem od plaće.

Posvjedočio je da je o transferima igrača IO dobivao informacije od izvršnog direktora Mamića koji ih je u trenutku realizacije transfera izvještavao o iznosima koje će klub prihodovati. Poznato mu je da se u nekim slučajevima transferno obeštećenje dijelilo između kluba i igrača, posebice kada su u pitanju bili igrači od kojih je Dinamo očekivao veliki novac pa su se s njima zaključivali aneksi ugovora.

Dodao je kako su članovi IO-a bili obaviješteni da će transfer igrača Dejana Lovrena u francuski Lyon biti jedan od najvećih transfera, dok se za transfer Luke Modrića u Tottenham govorilo da je to bio najveći transfer od više od 25 milijuna eura. No, misli da se na IO-u nije razgovaralo što će dalje biti s tim novcem, jer su postojali aneksi ugovora po kojima se postupalo.

Potvrdio je da je Mamić posuđivao privatan novac Dinamu i da je klub podizao kredite u poslovnim bankama za koje je Mamić zalagao privatnu imovinu.

Član IO-a Ante Todorić kazao je kako su se na sjednicama IO-a spominjali transferi igrača, ali ne sjeća se detalja, dok je Ivica Cvitković potvrdio kako se na sjednicama spominjalo da su neki igrači koji su željeli otići, a klub ih ne bi puštao, tražili dodatne uvjete, što se rješavalo aneksima ugovora. I član IO-a Karl Heinz Truskaller se prisjetio da je Mamić davao pozajmice Dinamu koje su uplaćivane na račun kluba. (Hina)