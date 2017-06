OPTUŽENI UBOJICA IZ KAŠTELA SE NE OSJEĆA KRIVIM; Razočarana majka ubijenog: ‘Od države sam dobila zahvalnicu za organe svog sina, a kao psihološku pomoć kesu tableta’

Nešto manje od tri mjeseca od posljednjeg ročišta u ponovljenom postupku Jozi Čabraji (26), kojega se tereti za ubojstvo 20-godišnjeg Marina Matijaša u lipnju 2014. godine u Kaštel Novom, jučer je nastavljeno suđenje na splitskom Županijskom sudu pred vijećem suca Slavka Lozine, piše Slobodna Dalmacija.

Zadnji put kad je ročište održano obrana je tražila izuzeće suca Lozine, svih sudaca s kaznenog i građanskog odjela Županijskog suda u Splitu te predsjednika Marijana Miletića. No, Vrhovni sud to je odbio i postupak je krenuo dalje.

Jučer su, pak, odmah na početku sudski vještaci Goran Dodig i Antonio Alujević kazali kako nema nikakvih prepreka da okrivljeni nazoči i sudjeluje u sudskom postupku.

‘Ostajem kod ocjene da je kod okrivljenog silno izražen osjećaj krivnje i istinsko žaljenje zbog toga što se dogodilo. Vidljivo je da pati zbog toga što se dogodilo, plače, što djeluje zaista iskreno, a drugi koji su u zatvoru jer su napravili slična djela smiju se. Tu on vidi različitost između sebe i drugih. On nije imao punu predodžbu o mogućim tragičnim posljedicama jer je bio organizirao sukobljavanje na razini dječačkog s predmetima koji nisu dječački. U početku on nije tako reagirao, no psihološki je sazrio i njegova je emocionalna inteligencija narasla’, kazao je, među ostalim, psihijatar Dodig.



‘MA TO IMA VEZE S JALOM, PUNO RADIM PA I IMAM’: Poduzetniku iz Kaštela zapaljen Audi na mjestu gdje je njegov brat ubio mladića

OBRAČUN KAŠTELANSKIH BANDI: Brata mu ubili hicem u glavu, a on sada izrešetao mladića i bacio ga u bunar

‘Ne osjećam se krivim za ovo što me tereti optužnica’, rekao je Čabraja, a majka pokojnog Matijaša u tom se trenutku okrenula i prezirno ga pogledala rekavši: “Toliko o krivnji.”

‘Ali osjećam se duboko kriv što se tiče obitelji i gospođe Anite. Sve bi da da mogu vratiti vrijeme, da mogu to promijeniti, odmah bi odsjekao obje ruke’, objašnjavao je Čabraja, koji je u listopadu 2015. godine osuđen na 13 godina zatvora zbog ubojstva Matijaša, no Vrhovni sud ukinuo je presudu i naložio novo suđenje.

U srpnju ove godine istječu mu maksimalne tri godine koliko može biti u istražnom zatvoru, pa ako dotad suđenje ne bude završeno, ostatak rasprave Čabraja će pratiti sa slobode.

Anita Matijaš, majka pokojnog Marina, pred sudom je rekla da joj država nije omogućila nikakvu psihološku potporu.

‘Ovoj djci koja su sve ovo prošla, njima treba pomoć. Velika psihološka pomoć nam je svima bila potrebna. Ja sam od države dobila zahvalnicu za organe svog sina, a kao psihološku pomoć kesu tableta ‘, rekla je majka pokojnog mladića.

Suđenje se nastavlja.