OPTUŽENA MAJKA IZ PAKLA I NJENA PRIJATELJICA (14): Chiari Pašić zbog ubojstva 3-godišnjeg sina prijeti 40 godina zatvora

Puljanka Chiara Pašić (32) optužena je za ubojstvo svog trogodišnjeg sina Denisa u svibnju ove godine.

Zajedno s njom optužena je i njezina 14-godišnja prijateljica, bivša štićenica pulskog popravnog doma.

Pokušala zavarati istražitelje

Ovaj strašni slučaj razotkriven ne nakon što je majka prijavila nestanak djeteta, da bi na kraju sama odvela policiju do mjesta u uvali nedaleko bivše vojarne Vallelunga gdje su zajedno bacile dječakovo tijelo.

Ubojstvo se, kako stoji u optužnici Županijskog državnog odvjetništva dogodilo 23. svibnja ove godine. Dvije žene dogovorile su se da će ubiti Denisa, te su to i učinile u stanu u Akvilejskom prilazu u Puli gdje su boravile. Trogodišnjaka su ugušile, a zatim njegovo tijelo bacile u more.

Obje će na sudu odgovarati zbog teškog ubojstva. I dok majci prijeti do 40 godina zatvora, za 14-godišnjaku se optužnicom traži izricanje maloljetničke sankcije.

Opasne za okolinu

“Sudu je predloženo produljenje istražnog zatvora protiv obje okrivljenice zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela”, objašnjavaju iz tužiteljstva koje je nakon provedene istrage odustalo od kaznenog progona protiv 29-godišnjeg prijatelja Chiare Pašić. Naime, on je bio prijavljen zbog zataškavanja ovog zločina, jer je navodno znao što su žene učinile, no ubojstvo nije prijavio. Dokaza za to za sada nema.

Ovaj zločin zgrozio je Hrvatsku i otkrio niz propusta u radu Centra za socijalnu skrb u Puli. Naime, Chiara Pašić imala je od djetinjstva ozbiljnih psihičkih problema, ali je unatoč tome dijete i dalje bilo kod nje na skrbi što se na kraju pokazalo kobnim. Dječak je pokoopan o očevom rodnom selu u BiH.