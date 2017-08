OPTUŽEN GOLAĆ IZ OPATIJE: Na plaži je bio gol, ali negira da je onanirao. A policajca je bacio u more misleći da je ‘drogeraš’

Robert Krištović (30) iz Svetog Ivana Zeline optužen je za napad na službenu osobu jer je početkom srpnja na jednoj plaži u Opatiji nasrnuo na policajca koji ga je došao upozoriti da ne može biti gol niti masturbirati na javnom mjestu.

Zbilo se to na plaži ispod kućnog broja 157 u Ulici maršala Tita. Policijski službenik prišao je golome Krištoviću legitimirajući se službenom iskaznicom, iako tog dana nije bio u službi, te ga upozorio da se odjene budući da je na plaži bilo mnoštvo kupača.

BLUDNIK IZA REŠETAKA: Masturbirao na opatijskoj plaži pa policajca koji ga je upozorio bacio u more

Nije masturbirao nego razmazivao kremu po spolovilu

Uhvativši ga za podlakticu kako bi ga privukao sebi, stoji u optužnici koju navodi Novi list, Krištović je istrgnuo ruku iz zahvata policajca pa ga otvorenim dlanom udario u prsa, a s obzirom da se sve događalo na stijeni, policajac je pao u more. Tom prilikom Krištović je policajcu poderao majicu, a potom se dao u bijeg. No Krištovića je sustigao drugi policijski službenik koji mu se također predstavio službenom iskaznicom i značkom te ga zadržao do dolaska policajaca.



Krištović je tijekom ispitivanja pred tužiteljicom poricao napad na policajce. Potvrdio je da se tog dana oko 15 sati sunčao gol na jednoj stijeni, ali negira da je masturbira već tvrdi da se mazao kremom po cijelom tijelu, pa tako i po spolovilu. U jednom trenutku se, prema iskazu optuženog, pojavila jedna starija gospođa počevši ga psovati i dozivati pomoć drugih kupača misleći da masturbira pa je počela dozivati pomoć drugih kupača.

Za muškarca koji mu je tada prišao (policajac u civilu) Krištović je kazao da mu se nije predstavio niti legitimirao značkom, već ga je vrijeđao i htio se potući s njime. Stoga je tužitelju rekao da je pomislio kako se radi o “nekom manijaku ili drogerašu” te da mu je taj čovjek “djelovao pijano jer se bacao za njim po plaži zbog čega mu je mobitel pao u more”.

Lani je u Zadru osuđen za dva kaznena djela

Policajac o kojemu je riječ rekao je, pak, u svome iskazu pred tužiteljicom da je okrivljeni, nakon što mu je pokazao svoju službenu značku, kazao: “Kakva si ti policija”.

Tužiteljica je nakon svega zatražila produljenje istražnog zatvora za krištovića, s obzirom na to da je prošle godine na Općinskom sudu u Zadru bio osuđen zbog dva kaznena djela od kojih za jedno s elementima nasilja. Budući da je tada bio osuđen na rad za opće dobro, tužiteljica je zaključila da ta presuda nije utjecala na njega da se suzdrži od daljnjeg činjenja kaznenih djela i prekršaja.

“S obzirom da je okrivljenik i nakon uhićenja vrijeđao policijske službenike, grubo se prema njima odnosio i naguravao, a takvim ponašanjem nastavio i u policijskoj postaji pa i u prostorijama državnog odvjetništva i suda, zapravo ukazuje na upornost i bezobzirnost u ponašanju pa svi ti elementi upućuju na opasnost da bi boravkom na slobodi mogao počiniti neko teže kazneno djelo”, stoji u obrazloženju odluke o osnovanosti produljenja istražnog zatvora.