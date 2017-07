OPET GORI U KONAVLIMA: Gase ga dva kanadera, nema opasnosti za domove

Požar koji je u srijedu navečer prešao iz Crne Gore u Hrvatsku na brdu Bjelotina poviše konavoskog sela Bani, nakon što je jučer stavljen pod nadzor, tijekom noći ponovno se rasplamsao, no nema ugroze za kuće, potvrdio je u petak zapovjednik JVP Konavle Mario Magud.

‘Vrhove Bjelotine gasit će zračne snage. Požar je sad ušao nekih 800-tinjak metara na područje Općine Konavle i jutros će ga gasiti dva kanadera. Imamo jednu stazu kojom ćemo pokušati doći do dijela požara koji se spustio niže, no do samih vrhova i dalje ne možemo doći”, rekao je Magud.

Ovaj požar zahvatio je oko 250 hektara površine, od čega je 50 hektara s hrvatske strane.