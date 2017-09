OKRUTNI UBOJICA BEZ IMALO SRAMA: Silovao je i ubio umirovljenicu iz Osijeka, pa tražio da bude pušten iz pritvora

Višestruki razbojnik i recidivist, a na kraju i ubojica, 44-godišnji Dejan Gavran, ostat će i dalje u istražnom zatvoru u Osijeku nakon što mu je Vrhovni sud odbio žalbu kojom je tražio puštanje iz pritvora.

Gavran je optužen da je 17. svibnja prošle godine u Osijeku silovao, a potom iz koristoljublja ubio 75-godišnju umirovljenicu Zorku Jović. Putem odvjetnika žalio se Vrhovnom sudu na prvostupanjsko rješenje Županijskog suda u Osijeku o produljenju istražnog zatvora, no glatko je odbijen.

Osuđivan zbog prijevara, prijetnji, razbojništava…

Glas Slavonije piše da se Gavran žalio na odluku osječkog suda zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, s tim da Vrhovni sud ukine odluku suda u Osijeku te mu zamijeni istražni zatvor jamstvom ili mjerom opreza, odnosno da se brani sa slobode. No, Vrhovni je sud ocijenio da je njegova žalba neosnovana, odnosno da je prvostupanjski sud utvrdio postojanje jasnih i sasvim dostatnih razloga za daljnju primjenu istražnog zatvora.

“Okolnosti koje upućuju na postojanje iteracijske opasnosti kod optuženog i ovaj drugostupanjski sud nalazi u činjenici da je optuženik već ranije višekratno osuđivan zbog različitih kaznenih djela (prijevara, prijetnji, razbojništva, krivotvorenja isprava), pri čemu su prema njemu primjenjivane uvjetne osude te su mu izricane kazne zatvora”, stoji u odluci Vrhovnog suda.



Ništa nije naučio iz ranijih nedjela

Gavran se u svojoj žalbi pozvao na to da do sada nije bio osuđivan zbog kaznenih djela kakva mu se sada stavljaju na teret, odnosno ubojstva, no više puta je bio osuđivan zbog kaznenih djela s elementima nasilja kao i djela kojima je želio pribaviti imovinsku korist.

“Očigledno je da se radi o povratniku koje ranija pravomoćna osuđivanost nije poučila o pogibeljnosti činjenja kaznenih djela, niti je utjecala na njega da svoje ponašanje uskladi s pravnim poretkom, nego je, naprotiv, njegovo kriminalno ponašanje progrediralo, s obzirom na to da se sada tereti za počinjenje težih kaznenih djela”, ističe se u odluci Vrhovnog suda.

Sredinom prošlog mjeseca Gavranu je počelo suđenje koje je zatvoreno za javnost. Glas Slavonije doznaje, pak, da je tijekom postupka na žrtvi pronađen Gavranov DNK, a i nadzorne kamere su ga snimile kada je podizao novac na bankomatu s karticom svoje žrtve.

Optužnica tereti Gavrana da je u širem središtu Osijeka ušao u stan žrtve, izudarao je po glavi i silovao. Potom ju je nastavio udarati po glavi i gušiti, a od posljedica toga žrtva je preminula. Tužitelji tvrde da je optuženi tada skinuo dva zlatna prstena s njezinih ruku, uzeo njezin mobitel i bankovnu karticu te u više navrata s bankomata podigao ukupno 8000 kuna. Prstenje je, pak, prodao za 642 kune.

