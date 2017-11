OKRIVLJENIK JOŠ NIJE SASLUŠAN: Ni nakon 100 dana nije zakazano ročište okrivljenom Thompsonu

Prekšajni postupak protiv Marka Perkovića Thompsona zbog ustaškog pokliča “Za dom spremni” na slunjskoj proslavi operacije Oluja, 5. kolovoza, vodi se u Stalnoj službi karlovačkog Prekršajnog suda u Slunju, no poznati pjevač ni sto dana od prijave nije saslušan na nadležnom sudu niti je zakazano ročište.

Predsjednica suda Blaženka Lugar Vladić kaže da se postupak vodi za kršenje Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, jer je okrivljenik prekšio članak koji se odnosi na one “koji na javnom mjestu izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika i crteža remete javni red i mir”.

“Nazovite kroz mjesec dana pa ćemo vidjeti…”

“Za to je djelo predviđena novčana kazna u vrijednosti 50 do 300 njemačkih maraka, preračunato u eure, ili zatvorska kazna u trajanju do mjesec dana, a za prekršaje kod kojih je, kao u ovom slučaju, predviđena i teža odnosno zatvorska sankcija obavezno je održavanje ročišta, no ono još nije zakazano jer nije saslušan okrivljenik”, rekla je Lugar Vladić.



Na pitanje zna li se kada će ročište biti održano odgovorila je da “se u postupku koji je u tijeku treba održati takozvano zamolbeno ispitivanje u pravnoj pomoći po mjestu prebivališta okrivljenika, što još nije obavljeno, a kad bude zakazat će se ročište u Slunju”.

“Nije nam poznato koliko će vremena trebati zamolbenom sudu da to odradi, to dosta dugo traje kad se zakazuje ročište u takvim predmetima, okrivljenik pred zamolbenim sudom može i ne mora dati iskaz, to je sve otvoreno, vidjet ćemo. Ne očekujem ništa u skorijoj budućnosti, ali nazovite ponovno kroz mjesec dana pa ćemo vidjeti je li određen termin za glavnu raspravu u Slunju”, rekla je sutkinja u izjavi Hini.

