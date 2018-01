OGLASILA SE MAJKA DEČKA (16) KOJEG JE UBILA STRUJA NA ZAPADNOM KOLODVORU: ‘Nije se popeo zbog selfija’

Majka poginulog dječaka tvrdi kako se na vagon nije popeo zbog selfieja, no kad se već uspeo htio je to i zabilježiti

U ponedjeljak navečer 16-godišnji P.T. bio je s prijateljima kod zagrebačkog Zapadnog kolodvora. Rekao je da će se popeti na krov teretnog vagona jer je htio je snimiti selfie. Nije slušao upozorenja. Približio se vodovima pod naponom i poginuo na licu mjesta. Pogodila ga je struja napona 25.000 volti, a prizor je šokirao i iskusne vatrogasce.

U potresnoj ispovijesti za 24 sata dječakova majka je izjavila kako je njezin sin planirao prijeći preko vagona, dok je prijatelj namjeravao ići okolo. Tvrdi kako se nije popeo zbog selfieja, ali kad je već bio gore, htio se poslikati kako bi to zabilježio. Nažalost, taj ga je potez koštao života.



Prijatelj je htio ići okolo, no P.T. je želio prijeći preko vagona

“Moje ljubavi više nema. Dragi roditelji, čuvajte svoju djecu. Pričajte im i stalno ih upozoravajte da se ne penju na vlakove i ne hodaju po tračnicama”, rekla je u suzama majka preminulog 16-godišnjaka.

P. T. se, naime, tog kobnog dana našao s prijateljima kraj Doma sportova.

“On i prijatelj išli su prema Ilici. Krenuli su prečicom iz Magazinske ulice preko tračnica. Prijatelj je navodno htio ići okolo, ali je moj sin planirao prijeći preko vagona. Kako su nam ispričali, nije se popeo zbog selfieja, ali kad je već bio gore, htio se poslikati kako bi to zabilježio. Uzeo je mobitel, podignuo ruku i u tom trenutku ga je udarila struja”, dodala je.

Ispričala je i kako ga je udar bacio na susjedni vagon, na kojemu je ostao ležati u plamenu. Nesretnoj ženi vijest o smrti sina priopćio je suprug dok je bila na poslu u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj. Ironija je, kaže ona, što je sinu često pričala o slučajevima opečene djece stradale na vagonima s kojima se susretala u bolnici. Tvrdi kako su mu često govorili i o opasnostima penjanja na vagone, a i njegov otac je električar pa je bio upoznat s time koliko igranje sa strujom može biti opasno.

Samo nekoliko dana prije smrti, P.T. je u zatvorenoj grupi na Facebooku napisao “Ovo je možda moja posljednja bitka”, no nije jasno na što je točno mislio, a prijatelji tinejdžera su rekli da je 15 minuta prije smrti poslao poruku prijatelju.

Zašto HŽ ne učini više da se izbjegnu tragedije?

S prijateljem koji je bio s njezinim sinom u trenutku njegove smrti nije razgovarala jer, kako kaže, za to nije imala snage. Uostalom, vjeruje da je i on u potpunom šoku.

“Mi smo otišli u srijedu tamo, na mjesto gdje je stradao, kako bismo zapalili svjećicu. I dok smo bili tamo, vidjeli smo ljude kako ulaze na kolodvor gdje su i oni ušli, na mjestu gdje u zidu nedostaje betonski blok i hodaju istim tim tračnicama kojima je on prolazio. Pitam se zbog čega HŽ ne učini nešto da to spriječe. Zašto ne sagrade pothodnik do stanice kakvi već postoje na nekim drugim lokacijama? “, zapitala je majka.

Dr. Zoran Bahtijarević, ravnatelj Klinike za dječje bolesti u Zagrebu, rekao je kako su opekline najgore vrste ozljeda te da svaka žrtva strujnog udara na vagonu, ako preživi taj trenutak, za život će se boriti još mjesecima kasnije, a potom postati i doživotni pacijent, koji će proći desetke zahtjevnih operacija.

Mnogi ne znaju da se može stradati čak i ako se vod uopće ne dotakne.

“Električni vodovi iznad vagona ‘živi’ su i opasni jer imaju izrazito visok nazivni napon od 25.000 V te jakost struje pri kratkim spojevima doseže nekoliko tisuća ampera. Suprotno od raširenog pogrešnog mišljenja, za nastanak strujnog udara uopće nije potrebno dodirnuti vod kontaktne mreže, jer područje opasnosti u koje se ne smije ulaziti obuhvaća promjer od čak dva metra od svih dijelova mreže pod naponom”, upozoravaju iz HŽ Infrastrukture.

P. T. je, inače, četvrto dijete stradalo od strujnog udara penjući se na vagon u samo godinu dana.