ODVJETNIK ANTE TODORIĆA: ‘Predmet broji 100.000 stranica, vjerojatno ćemo nadopunjavati obranu’

Nakon što je tužiteljstvo podnijelo žalbu na odluku da osumnjičeni u slučaju Agokor budu pušteni iz istražnog zatvora, Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu ima 48 sati da donese odluku hoće li se oni vratiti u Remetincu ili će pak ostati na slobodi.

Iako rok za tu odluku ističe ovu nedjelju, realnije je za očekivati da će osumnjičeni za nju znati tek u ponedjeljak ili pak utorak ili srijedu jer odluka neće biti javno objavljena, već će biti poznata tek kad se napiše i isporuči prema strankama.

Odvjetnik Ante Todorića, Fran Olujić, u razgovoru za Dnevnik Nove Tv je potvrdio kako se njegov klijent još uvijek nalazi u Hrvatskoj, no nije precizirao hoće li ovdje dočekati pravomoćnu odluku o ukidanju istražnog zatvora.

U slučaju da sud odredi istražni zatvor, Ante Todorić se vraća u zemlju

“Svaki predmet u kojem se odlučuje o istražnom zatvoru je po svojoj naravi hitan. Kada će se donijeti odluka, mi to ne znamo. To ovisi o dostavama rješenja, a ono nama još uvijek nije dostavljeno rješenje. Ne bih spekulirao kada će se to dogoditi”, rekao je Olujić.

Ukoliko sud ukine odluku suca istrage i odredi se svima istražni zatvor, Ante Todorić će se, tvrdi njegov odvjetnik vratiti u Hrvatsku.

“I prije no što je znao za ovakvu odluku suca istrage, on je najavio da će doći u Hrvatsku i da je spreman staviti se organima gonjenja na raspolaganje. I on pri tom stavu ostaje”, rekao je Olujić.

Spis od 100.000 stranica

Na pitanje novinarke je li danas u Županijskom državnom odvjetništvu, Todorić uopće odgovarao na pitanja tužiteljstva s obzirom da je cijelo ispitivanje bilo gotovo u rekordnom roku, Olujić je kazao:

“On je iznio svoju obranu i najodlučnije je porekao sve što mu se stavlja na teret. Bilo bi neozbiljno iznositi obranu u predmetu koji navodno broji više od 100.000 stranica u trenu kad nije imao pravo uvida u spis. On je tek danas stekao pravo uvida u spis”.

Kako se postupak bude razvijao, Todorić će najvjerojatnije nadopunjavati svoju obranu, no o tome će se, rekao je Olujić, znati tek kad se detaljno prouči spis.

O tome gdje se nalazi Antin mlađi brat, Ivan Todorić, Olujić nije htio spekulirati.