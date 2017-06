UBOJSTVO U LICI – OGLASILA SE BAKA DJEVOJAKA: ‘Ivana ne zna što je napravila niti je toga svjesna. Ne znam kako ćemo dalje’

Oko stravičnog zločina koji se dogodio na ranču Mala Mila u Žuljinama, 20-ak kilometara od glavne ceste koja od Gračaca vodi do Obrovca, na kojem je 27-godišnja Ivana Čude, prema policijskim sumnjama, na smrt izbola svoju 14-godišnju sestričnu, Saru Čirjak, oglasila se baka djevojaka.

‘Nikada ovu tragediju neću zaboraviti niti se oporaviti, ja niti itko u obitelji. Pa, to su moje drage unuke! Ne mogu vjerovati što se dogodilo, nikome nije jasno. Svi smo u šoku, ne znam kako ćemo dalje. Vjerujte, niti Ivana vjerojatno ne zna što je napravila niti je toga svjesna. Sigurno je i sama u šoku i još nije došla k sebi. Ako i jest, strašno joj je. Ne znam kako dalje…’ kazala je baka 14-godišnje Zadranke Sare Čirjak, za čije je ubojstvo sumnjičena njezina sestrična, 27-godišnja Ivana Čude.

Baka je kazala kako Ivana nije pila nikakve lijekove te kako se uvijek veselila Sari kad bi došla na ranč. Voljela se družiti s njom.

Privedena na Županijski sud

Ivana Čude u četvrtak je ujutro privedena na Županijski sud u Karlovac na koji je stigla s bolnim izrazom na licu i teškog koraka. Čini se kako je ipak postala svjesna situacije u kojoj se nalazi te posljedica koje je čekaju ako se dokaže da je uistinu ona ubila 14-godišnju Saru. Kazna zatvora koja joj prijeti je 40 godina.

‘Istina je da je Ivana prekinula studij veterine u Zagrebu, da je imala psihičkih problema, ali oni nisu bili takvi da bi se to vidjelo. Nisu to bili problemi zbog droge, alkohola ili nekog društva, to sigurno ne, već jednostavno je to valjda bio pritisak koji nije bio za nju. Roditelji su htjeli da nastavi studij, ali nije išlo. Istina je da se potpuno povukla u sebe, nikamo nije išla, i većinu je godine, kao i cijela obitelj, pa i sestra joj, vrijeme provodila radeći na ranču, izolirana. Što se u njoj prelomilo, ne znamo’, kazali su susjedi za Večernji list.

Smatraju da je Sara bila slučajna žrtva jer ne vjeruju da je imala nešto protiv nje.

‘Prije bi bilo da se nešto u Ivani slomilo, nešto što je ‘čamilo’ u njoj, pa da je Sara bila slučajna žrtva. Svima nam je žao zbog te tragedije i stvarno bih prije ‘potpisao’ da će pasti snijeg u ljeto, nego da bi se takva tragedija mogla dogoditi u toj obitelji’, rekao je jedan od susjeda.

Ušla joj je u sobu i izbola nožem

Motivi zločina još uvijek nisu poznati, no postoje nagađanja što se moglo događati tog kobnog jutra oko sedam ujutro u sobi u potkrovlju kuće na ranču obitelji Čude.

Vjeruje se da je Ivana ušla u sobu male Sare, stala iznad kreveta te ju je nožem dva puta snažno ubola u prsa. U to vrijeme osim Sare i Ivane nitko drugi nije bio u kući. Ivanin otac Bogdan, njegova supruga i dva brata te radnici već su bili poslom na ranču na kojem je oko 70 grla stoke. Kasnije su išli vidjeti jesu li se djevojke probudile i zatekli su stravičan prizor.

Ležala pod krevetom u lokvi krvi

Sara je ležala ispod kreveta sva u krvi, bez svijesti. Odmah su pozvali Hitnu pomoć, ali i krenuli tražiti Ivanu. Ona je, navodno nestala i pojavila se drugog jutra u Zatonu Obrovačkom. Cijelu srijedu lička je policija radila očevid, ali oružje kojim je ubojstvo počinjeno nije nađeno. Ivana je navodno tek u srijedu navečer priznala što je napravila.

Što se dogodilo na ranču njezina oca, nije posve jasno. I žrtva i ubojica ondje su provodile praznike. Dok je patolog utvrđivao ozljede na djevojčici, svi članovi obitelji davali su iskaz na policiji. Sumnja je na kraju pala na Ivanu.

Jučer se na sudu branila šutnjom. O zločinu nije željela govoriti, samo je kazala kako nema razloga da je se drži u pritvoru. Sudac istrage karlovačkog Županijskog suda, Ivan Perković, odbio je zahtjev za puštanje na slobodu zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i velike opasnosti od ponavljanja zločina. U pritvoru će ostati 30 dana.

Postoji li mogućnost da je psihijatrijsko vještačenje spasi?

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu cijeli slučaj okarakteriziralo je kao teško ubojstvo i za to se traži dugotrajna kazna zatvora od najmanje 10 godina. Odvjetnica osumnjičene nije htjela mnogo komentirati slučaj jer kaže kako se tek treba uputiti u prvi spis, ali da se razmatra opcija da osumnjičena ode na psihijatrijsko vještačenje da se utvrdi je li psihički neubrojiva, piše RTL.

Ako se pokaže kako je djevojka psihički neubrojiva osoba, kazna bi joj mogla biti drastično smanjena ili zamijenjena za izdržavanje u nekoj psihijatrijskoj ustanovi. Međutim, sudac istrage naglasio je da je u ovom slučaju riječ o ubojstvu maloljetne osobe tako da je pitanje koliko će zapravo i optužba, ali i sud prihvatiti moguću potencijalnu psihičku neuračunljivost same osumnjičene kao olakotnu okolnost.

‘Sud je utvrdio da postoje elementi za istražni pritvor. Ponajprije zbog opasnosti od ponavljanja djela, utjecaja na svjedoke’, tvrdi sudac Ivan Perković.