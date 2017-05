OBJAVILA OGLAS ZA SENZUALNU MASAŽU, ALI NIJE SLUTILA DA JE ‘KLIJENT’ NA TAJNOM ZADATKU: ‘Djevojka za druženje u Zadru. Javi se!’

‘Ugodna djevojka za druženje – Zadar. Javi se!’. Glasio je tako oglas koji je zadarskim policajcima zapeo za oko kad su pregledavali Plavi oglasnik, pa su odlučili postaviti klopku ženi koja ga je objavila.

Bila je sredina siječnja ove godine. Oglas je istražiteljima dao naslutiti da zapravo nudi prostituciju. Klopka je, bili su uvjereni, bio jedini način da to provjere.

Policajac glumio klijenta

Od četvorice policajaca koji su organizirali akciju, jedan je glumio muškarca koji se upravo javio na oglas.





Nazvao ju je 18. siječnja. U razgovoru mu je objasnila da pruža usluge senzualne masaže cijelog tijela, te da to stoji 300 kuna.

‘Za ostale usluge možemo se dogovoriti dok traje masaža. No, to se dodatno naplaćuje’, rekla je žena koja se javila na broj iz oglasnika. Objasnila je policajcu u kojoj se zgradi nalazi stan, te da je slobodna tek iza 13.40 sati. Tako je i bilo.

Četvorica policajaca krenula su prema njezinu stanu. Dok su trojica nadzirala područje oko nje jedan je ponovno nazvao ženu iz oglasa.

Upute za dolazak do stana

Objasnila mu je da mora otići do južnog dijela zgrade, pa zatim skrenuti u pokrajnju ulicu, te nastaviti prema ulazu. Čekala ga je u stanu na drugom katu.

Uz policajca koji je glumio klijenta zainteresiranog za senzualnu masažu i trojica njegovih kolega došli su gotovo do samog stana.

Vrata je otvorila žena u tridesetim godinama. Policajac je, nastavivši igrati svoju ulogu, ušao u stan. Ostala trojica policajaca nadzirala su stubište.

Policajac opisao detalje akcije

‘Kad sam ušao objasnila mi je da će mi pružiti senzualnu masažu i da to stoji 300 kuna. No, dodala je kako se tijekom masaže možemo dogovoriti i za pružanje drugih seksualnih usluga. Čim je to izgovorila pokazao sam joj svoju značku i predstavio joj se kao policajac. Legitimirao sam i nju, te joj rekao da je upravo zatečena u kršenju zakona. U 14 sati sam je uhitio. Zajedno s kolegama priveo sam je u sjedište Odjela organiziranog kriminaliteta. Tamo je nad njom provedeno kriminalističko istraživanje’, svjedočio je policajac dodajući kako su prostitutki oduzete i označene novčanice od 200 i 100 kuna. Oduzeta su joj i dva mobitela.

Prekršajni sud u Zadru kaznio ju je s novčanom kaznom od 764 kune.