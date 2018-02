OBITELJ DAVIDA KOMŠIĆA: ‘Učinio je to što je učinio i zbog toga mora odgovarati, ali velika je razlika između 15 i 40 godina zatvora’

Ne možemo vratiti vrijeme, ali nećemo ni odustati od Davida’, rekli su Komšići

Ubojici Kristine Krupljan, 20-godišnjem Davidu Komšiću, danas je počelo suđenje na Županijskom sudu u Zagrebu, uz pojačane mjere osiguranja. Tijekom rasprave u sudnici mladić nije pokazivao emocije, a tijekom slušanja iskaza Kristinine prijateljice, Komšić se smijao i zijevao. Unatoč toj činjenici, obitelj mladića koji je s 88 uboda nožem usmrtio bivšu djevojku jer mu je rekla da je trudna s drugim muškarcem, tvrdi kako je on Kristinu obožavao te da nije mogao planirati ubojstvo. Roditelji Ivo i Olivera Komšić sutra će svjedočiti na sudu.

‘Učinio je to što je i mora odgovarati, ali uvjereni smo da on to nije mogao planirati. Velika je razlika između 15 i 40 godina zatvora. ‘On je nju strašno volio, obožavao. Često su se svađali, posvađaju se, pa se pomire. Možda smo i trebali nešto poduzeti, ali oni nikad nisu dopuštali, ni ona ni on, da im se netko petlja u vezu. Oboje su bili ljubomorne prirode’, rekli su za 24sata.



Tvrde da od Davida neće odustati.

Žao im je

‘Nama je strašno žao zbog svega. Da možemo, učinili bi sve da je vratimo, da poništimo što je bilo, ali ne možemo. Ne možemo vratiti vrijeme, ali nećemo ni odustati od Davida’, rekli su Komšići.

Mladiću je ne teret stavljeno teško ubojstvo počinjeno iz bezobzirne osvete i na okrutan način. Tužiteljstvo tvrdi da će dokazati da je Komšić unaprijed planirao ubojstvo jer je te večeri sa sobom ponio nož. Veljko Miljević, odvjetnik mladog Komšića, tvrdi kako mu David nije namjeravao ubiti Kristinu, već da je to napravio u neubrojivom stanju.

Slušajući iskaz Kristinine prijateljice, Komšić se nasmijao kada je čuo dio o njezinoj vezi s arhitektom Zdravkom Krznarićem s kojim je bila i trudna.

Bolesna ljubomora

Kristinina prijateljica posvjedočila je kako je David bio vrlo ljubomoran te da joj je branio razne stvari te ju često tukao.

‘Kada je jedan taj napad završio na sudu, ona je povukla iskaz jer je rekla da je trudna i da živi s njim. Viđala sam je u masnicama, a zabranjivao joj je da ljeti nosi haljine i tajice’, rekla je te se prisjetila kako je Komšić reagirao kad je doznao da je Kristina trudna s drugim.

‘Kad je to doznao plakao je i molio da mu se vrati. Bio je spreman prihvatiti to dijete, a ona je te večeri namjeravala konačno prekinuti s njim’, ispričala je Ana Marija Puček. U sudnici se moglo čuti i kako je Kristina u nekoliko navrata molila Davidove roditelje da ga maknu od nje, a oni su joj uzvraćali da se ona makne od njega.

Kobne večeri, nakon što je u divljačkom napadu izbo Kristinu do smrti, David je tražio da ga odvedu tati.

‘David se tresao i povraćao, a tata ga je na kraju odveo u policiju. Nismo znali što se dogodilo. Tek kasnije Davidov tata nam je rekao da je uhićen zbog ubojstva’, ispričao je Antonio Tufegdžić.

Josipa Banušić također je potvrdila da je veza Davida i Kristine bila turbulentna. On joj je, rekla je, zabranjivao muške pratitelje na Instagramu, te joj je slao poruke: ‘Ubit ću te! Bit ćeš moja ili ničija’.

Komšićev rođak Vjekoslav opisao je kako je te večeri David zvao oca i vrištao: ‘Ubo sam Kristinu!’. Otac ga je pitao je li živa, a on je odgovorio da misli da jest. No nakon što su došli u policiju doznali su da je djevojka mrtva.

Osuđen na dvije godine zatvora jer je usmrtio pješaka

David je osuđen i na dvije godine zatvora zbog smrti pješaka kojeg je u travnju 2016. udario autom dok je prelazio zebru. 72-godišnjak kojeg je usmrtio prelazio je cestu dok mu je bilo upaljano crveno svjetlo, no i Komšić je tijekom vožnje počinio nekoliko prekršaja.