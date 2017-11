NOVI KRAK NAJVEĆE KORUPCIJSKE AFERE: Otvorena istraga zbog izvlačenja novca iz JANAF-a preko Fimi Medie

Otvorena je istraga protiv bivšeg generalnog direktora JANAF-a Dubravka Tkalčevića u čijem je mandatu, kako sumnja tužiteljstvo, također izvlačen novac preko poslova s marketinškom agencijom Fimi Media.

Prema rješenju o provođenju istrage Fimi Media je JANAF-u 6. prosinca 2007. ispostavila račun za promidžbene usluge u iznosu od 191.900 kuna bez PDV iako te usluge nikada nisu obavljene. Bez obzira na to Tkalčević je račun priznao i odobrio iako je znao da Fimi Media nije ništa radila za JANAF te da je vrijednost računa bila puno veća od cijene tih usluga što su se u ono vrijeme mogle nabaviti na tržištu u Hrvatskoj.

Računi za poslovne darove

Kako je račun plaćen s PDV-om JANAF je ovim Tkalčevićevim potezom oštećen za ukupno 234.118 kuna.

MILIJUNI KUNA ZA CRNE FONDOVE HDZ-a?: ‘Od Kalmete smo dobili sve upute za suradnju s Fimi medijom’



Do kraja te iste godine tadašnji direktor JANAF-a s Fimi Mediom je dogovorio nabavku poslovnih darova. Učinio je to izravnim dogovorom što je bilo suprotno Članku 5. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. Fimi Media je od 21. do 28. prosinca JANAF-u ispostavila račune za poslovne darove u iznosu od 91.198 kuna. No, Tkalčević je je ovim svojim potezom omogućio Fimi Mediji i njezinoj šefici Nevenki Jurak privilegirani položaj na tržištu javnih sredstava, tvrdi Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu.

JEŽIĆ SVJEDOČIO KAKO JE SANADERU KUPLJEN BLINDIRANI BMW, JEDNO PITANJE GA RAZLJUTILO: ‘Vi niste pri sebi, niste normalni!’

Nevenki Jurak već se sudi zajedno s bivšim premijerom Ivom Sanaderom i suoptuženima za izvlačenje 70 milijuna kuna iz javnih poduzeća, preko fantomskih i preplaćenih poslova s Fimi Medijom. Novac je, sumnja se, preko te marketinške firme izvlačen za crne fondove HDZ-a iz većine javnih poduzeća.