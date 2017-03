NOVI KRAK AFERE FIMI MEDIA: Bivši direktor ACI-ja platio 409.000 kuna za tobožnju organizaciju dviju priredbi

Jedan od krakova afere Fimi media u kojoj se bivšeg premijera Ivu Sanadera i druge tereti da su preko agencije Fimi media izvlačili novac iz državnih tvrtki za crne fondove HDZ-a,otvorio se i prema ACI-ju, opatijskoj tvrtki s lancem marina duž Jadrana.

Ta je istraga na kraju rezultirala podizanjem optužnice protiv 56-godišnjeg Ante Violića iz Dubrovnika, bivšeg direktora ACI-ja, piše Novi list.

Znao da plaća usluge koje nisu bile pružene

Violića je Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci optužilo da je odobrio isplatu oko 409 tisuća kuna tvrtki Fimi media Nevenke Jurak, iako je znao da ACI-ju nisu pružene usluge za koje je Fimi media izdala račun. Njega se tereti za kazneno djelo zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, a optužnica još nije još pravomoćna jer Violić ima rok za podnošenje prigovora.

Prema pisanju Novog lista, Violić je optužen da je kazneno djelo počinio u razdoblju od srpnja do rujna 2008. godine. U tom razdoblju Fimi media je dostavila ACI-ju dva računa na ime tobože izvršenih usluga za organizaciju priredbe: 1. srpnja 2008. godine u ACI marini Opatija te proslavu 25. obljetnice ACI-ja u Splitu.



ACI je plaćanjem tih računa oštećen, a Fimi media se okoristila za 409 tisuća kuna, tvrdi tužiteljstvo.

Angažirao Fimi mediju iako je ACI imao svoju službu

Županijsko državno odvjetništvo u optužnici također tvrdi da su upravo po Violićevom nalogu uspostavljeni poslovni odnosi ACI-ja s Fimi medijom, iako za to nije bilo potrebe jer ACI unutar svog sustava ima marketinšku službu koja je i ranije, i to vrlo uspješno, obavljala slične poslove. Tužiteljstvo tereti Violića da je sve to učinio unatoč tome što je prethodno bio uredno upozoren na to.

Tužiteljstvo se poziva i na iskaz poreznog inspektora Porezne uprave Zagreb koji je obavljao nadzor nad Fimi medijom koji je kazao kako se sjeća da mu je Jurak osobno rekla da su te dvije fakture fiktivne.

Usluga lobiranja nije se mogla staviti na račun

Državno odvjetništvo apostrofira i svjedočenje direktorice korporativnih poslova i marketinga u ACI-ju koja je izjavila da je prvi račun plaćen, iako Fimi media nije pružila nijednu uslugu u organizaciji događanja u Opatiji. Ona je o tome obavijestila Violića, no on joj je rekao da ne brine jer će Fimi media odraditi neku drugu uslugu za njih, a vezano za proslavu u Splitu.

Šefici marketinga potom je objasnio da je to tako jer na račun nisu mogli staviti uslugu lobiranja, navodi tužiteljstvo u optužnici.

U istrazi je saslušana i ondašnja direktorica financijsko-ekonomskih poslova u ACI-ju koja se prisjetila da se o spornosti dvaju plaćenih računa počelo pričati tek nakon što je otvoren slučaj Fimi media, poslije toga je kontrolu obavila Porezna uprava, a u slučaj se uključio i USKOK.

