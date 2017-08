NOVI DETALJI UBOJSTVA U STOBREČU: Ubojicu u bijegu mladić je nedavno s ekipom prebio teleskopskim palicama

23-godišnji Ivan Mate Blažević zvani Blato ubijen je u sitnim noćnim satima prije šest dana u Stobreču. Mladić poznat po tome što je napao nogometnom suca Brunu Marića usmrćen je fatalnim ubodom noža u prsa.

Splitska policija i dalje traži godinu dana starijeg Nikolu G.J., osumnjičenog da ga je usmrtio u Stobreču. Policija dežura pred njegovom kućom, no nitko baš ne očekuje da će se ubojica tamo pojaviti. Pretražena su sva mjesta na kojima bi se on mogao nalaziti – nekoliko mjesta u Splitu i Hvaru te kuća njegove obitelji u selu kod Trilja. No, mladiću ni šest dana nakon ubojstva policija ne može ući u trag.

Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, dosad prikupljene izjave svjedoka upućuju na to da je ubijeni Blažević započeo sukob u kafiću ‘Reket’ nakon fešte svetog Lovre.

I ranije su se sukobljavali

Ubijeni i osumnjičeni već su se sukobili prije nekoliko mjeseci u Žrnovnici, a pritom je Nikola izvukao deblji kraj – Blažević i njegovo društvo su ga pretukli teleskopskim palicama.



Priča se kako je i tad sa sobom imao nož, no nije ga stigao izvući. Policija nije bila obaviještena o tome što se događalo.

U noći nakon fešte, nešto nakon dva sata u noći, Nikola je s prijateljem i dvjema djevojkama otišao u kafić na teniskim terenima. Tamo je za šankom sjedio ubijeni Blažević s nekolicinom prijatelja. Netko od njih čak je pokušao pomiriti mladiće, rekavši im da je najbolje da zaborave što se dogodilo.

Osumnjičeni je krenuo prema izlazu, no Blažević ga je zaustavio

Ipak, Nikola nije bio sklon oprostu te se okrenuo s namjerom da izađe iz lokala. Prema izjavama nekolicine svjedoka, u tom je trenutku Blažević krenuo za njim, agresivno odgurujući djevojke kako bi se približio Nikoli koji je već izašao na terasu kafića.

Nije poznato koje su u tom trenutku bile njegove namjere, no Nikola je tada posegnuo za nožem i snažno ubo Blaževića u prsa. Potom je pobjegao u smjeru Kamena.

‘Nije mi jasno zašto taj momak bježi i krije se toliko dugo ako je sve to bilo ovako kako svjedoci kažu, pa to ide njemu u prilog. Ovakvim otezanjem i skrivanjem samo sebi pogoršava situaciju u kasnijem postupku’, komentirao je bivši policajac za Slobodnu Dalmaciju.

Ubojica poznat po nasilničkom ponašanju

Bjegunac dosad nije bio osuđivan, no kao maloljetniku mu je 2010. na Općinskom sudu u Splitu izrečena mjera pojačane skrbi i nadzora. Naime, s 15 godina zaradio je kaznenu prijavu zbog nanošenja teške tjelesne ozljede, nasilničko ponašanje te iznudu jer s još jednim mladićem iznuđivao novac od jednog dječaka. On je iz straha iz vlastite kuće ukrao otprilike devet tisuća kuna.

Prije nekoliko godina odselio se s obitelji u Strožanac, gdje se često kretao u društvu mladića s podebljim policijskim dosjeima. Neki od njih već su služil kazne zbog ubojstva nožem ili pak imaju optužnice zbog pokušaja ubojstva nožem.