NOVI DETALJI UBOJSTVA FITNESS TRENERICE KOJU JE UPUCAO BIVŠI POLICAJAC: Pratio ju je u stopu, tražio da ostavi dečka i prijetio

29-godišnju fitness trenericu i bivšu reprezentativku u sinkroniziranom plivanju, Anu Kurtanjek, prošlog je tjedna s četiri metka iz pištolja ubio bivši policajac Dubravko Sikermeštar. Iako se prvotno govorili kako su njih dvoje bili u vezi, svi njezini prijatelji, ali i obitelji, kažu kako nikad nisu bili par. Ana je s njim otišla na nekoliko pića, no ništa više od toga. Sikermešter to navodno nije htio prihvatiti.

OTAC UBIJENE FITNESS TRENERICE: ‘Ana je bila uznemirena… Željela nas je zaštititi i mislila da će to moći sama riješiti’

Nekoliko dana prije ubojstva bivši se policajac pojavio na istom mjestu gdje je bila i Ana, na koncertu Petra Graše u zagrebačkoj Areni. U 20:10 sati dobila je sms s nepoznator broja, no brzo je saznala tko ju je poslao. Dubravko Sikermeštar stajao je tek nekoliko metara od nje. Ona mu nije odgovorila.

‘Očito ju je pratio’

‘Njezina prijateljica koja je bila s njom na koncertu rekla mi je za tu poruku. Ana je meni poslala nekoliko fotografija s koncerta. Pričala mi je kako je bilo super na koncertu, ali nije mi rekla da je on bio na koncertu. Očito ju je pratio. Nije nam sve govorila, ali kad bih je nešto pitala o njemu, odgovarala bi mi: ‘Mama, ne brini se! Riješit ću ja to’, ispričala je Anina majka Sanja Kurtanjek za Jutarnji.



Kamera Nove TV uhvatila je Sikermeštera u trenucima uzbuđenja. Roditelji ubijene Ane vidjeli su to, a njezini prijatelji kažu kako je sve jasno iz snimke.

‘Pronađite snimku. Rekao je samo nekoliko riječi. Sve će vam biti jasno. Došle smo u Arenu u 20.05 sati, a poruka je došla u 20.10. Ana se nije vidjela s njim. Nije mu ni odgovorila na poruku. Ja sve znam, ali ne želim vam išta reći. Saznajte vi kako je on uspio dobiti da radi za opće dobro u tvrtki u zgradi gdje je radila i Ana. Ne, oni nikad nisu bili u vezi, ja znam da ga je upoznala 2013. godine’, rekla je Anina prijateljica za Jutarnji.

‘Bili su samo poznanici’

Kurtanjek i bivši policajac upoznali su se još 2013. u blizini fitness centra Play gdje je Ana vodila treninge. On je tad radio kao inspektor u VII. policijskoj postaji na Trešnjevci. On je bio uspješan policajac, a dečko s kojim je Ana dotad bila u vezi završio je u zatvoru. Družili su se u kafiću nasuprot policijske postaje kroz četiri godine, no svi prijatelji pokojne Ane kaže kako su ona i Sikermeštar bili tek poznanici koji su tu i tamo odlazili na piće.

TKO JE MONSTRUM KOJI JE ISPALIO ČETIRI METKA U SRCE ANE KURTANJEK: Pokvareni policajac koji se triput nagodio s USKOK-om, evo zašto…

No, on je htio vezu s Anom te je od nje tražio da ostavi dečka s kojim je bila u vezi. Prijetio je i da će taj odnos nasilno prekinuti.

Slao joj prijeteće poruke

Kurtanjek je dečku Tomislavu s kojim je bila u vezi skoro tri godine rekla da Dubravko prijeti da će ga ubiti ako ne prekinu. No, ni njemu nije sve rekla. Roditelji i dečko tek su primijetili kad bi ona dobivala uznemirujuće poruke. Slao joj je poruke s više različitih brojeva. Zbog njegovog maltretiranja razmišljala je da da otkaz u fitness klubu Orlando gdje je takođe radila. No Dubravka, nažalost, ipak nije prijavila policiji.

Kriminalistička istraga i dalje traje, a mobiteli Ane i Dubravka u rukama su policije. Oni bi mogli dati odgovore na brojna neodgovorena pitanja, odnosno rasvijetliti točan motiv okrutnog ubojstva mlade žene.