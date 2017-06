NOVI DETALJI STRAŠNOG ZLOČINA U SPLITU: Tijelo majke koju je ubio suprug pronašla maloljetna kćer po povratku iz izlaska

Split je u šoku nakon tragedije koja se dogodila jučer navečer u splitskom predjelu Šine, kada je 55-godišnji Dragovan ubio suprugu Mariju B. (53), a zatim počinio samoubojstvo.

Muškarac je počinio samoubojstvo objesivši se u obližnoj crkvi u izgradnji, udaljenoj tek stotinjak metara. Njegovo je tijelo pronađeno jutros. Prvi rezultati očevida pokazali su ozljedu od vatrenog oružja na tijelu žene. Naložena je obdukcija kako bi se utvrdilo je li to jedina ozljeda ili je ubojstvu prethodilo i fizičko nasilje.

Pogledaj fotogaleriju

Kćer pronašla majčino tijelo

Policija je dojavu o ubojstvu zaprimila pola sata nakon ponoći. Susjed obitelji ispričao je kako je tijelo ubijene žene pronašla maloljetna kći po povratku iz izlaska.

‘Ništa se te večeri nije čulo, samo je oko nekog sata navečer pas počeo stravično zavijati. Nismo čuli niti ikakvu buku, niti hitac ispaljen iz oružja. Što se dogodilo smo saznali kada je djevojka dotrčala do nas tražiti pomoć, no pomoći za nesretnu ženu nije bilo. To je jedna užasna tragedija koja nas je sve ovdje strašno pogodila. Unatoč problemima koje su imali nitko zaista nije mogao ni zamisliti da bi sve to moglo eskalirati na ovaj strašni način’, rekao je susjed za Slobodnu Dalmaciju.

Kazao je kako je policija posjećivala obitelj u posljednje vrijeme, no radilo se, kažu, o obiteljskim svađama kakvim ima u svim obiteljima s problemima.

Policija više puta intervenirala u obiteljske svađe

Splitska policija potvrdila je kako su više puta intervenirali u toj obitelji zbog obiteljskog nasilja.

Sve je kulminiralo nakon razvoda kojeg je nedavno pokrenula nesretna Marija. Tijekom parnice bilo je sukoba oko podjele imovine. Podneseno je više različitih prijava te su početkom ovog mjeseca policajci izvršili i pretres kuće nakon što je Dragovan svojoj supruzi prijetio smrću. Pištolj tada nisu pronašli.

Posljednja intervencija odvila se u srijedu ujutro, kada je Dragovan pozvao policiju i traži zaštitu zaleći se na suprugu i problem oko podjele imovine. Nitko se tada nije žalio na nasilje, stoga je policija zaključila da nemaju osnova za postupanje te da se radi o imovinsko-pravnom sporu za kojeg je nadležan sud.