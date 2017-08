NOVI DETALJI ŠOKANTNOG UBOJSTVA U VARAŽDINU: ‘Pričale smo kako je lakše napasti nožem jer je do pištolja teže doći, a i glasniji je…’

Stravično ubojstvo koje je zatreslo varaždinski kraj, dobilo je svoj nastavak. Nakon što je u medijima objavljena priča o problematičnom životu 21-godišnje Nuše koja je u noći sa srijede na četvrtak na smrt izbola svojeg bivšeg dečka, oglasio se drugi bivši koji je otkrio kako je i njega, baš kao i ubijenog, optuživala za zlostavljanje i silovanje.

Mladić, kojem je zaštićen identitet, koji tvrdi da je bivši dečko problematične Nuše, kazao je kako je u travnju ove godine 21-godišnjakinju prijavio policiji zbog prijetnji i optužbi da ju je onesvijestio, ozlijedio i silovao. Tada je samo napravljen zapisnik i rečeno mu je da protiv nje treba podići privatnu tužbu od koje je mladić na kraju odustao.

Stravičan događaj koji je potresao varaždinski kraj, uvjeren je ovaj mladić, bio je isplaniran. Smatra da Nuša nije bila silovana, niti joj je itko prijetio. Mladić je uvjeren da je Nikola ubijen s predumišljajem. Djevojka pak tvrdi kako je to učinila da se obrani od silovanja.

Javila se i zajednička prijateljica

Tvrdi da mu je u subotu ujutro, nakon što je u medijima objaviljena vijest da je Nikola podlegao ozljedama koje mu je nožem zadala Nuša, zajednička prijateljica nje i mladića koji se javio, napisala poruku: ‘Točno je napravila onako kako smo razgovarale. Još sam u šoku i ne mogu vjerovati’, na što joj je on odgovorio: ‘Jebote, pa to je isti scenarij’, pokazao je mladić poruke redakciji eVaraždina.



‘Razgovarale smo o tome kako je lakše nekog napasti nožem jer je do pištolja teže doći, a i glasniji je… Ja sam mislila da je to samo razgovor, ali eto, očito nije bio samo razgovor’, stoji u jednoj od poruka koju je zajednička prijateljica poslala ovom mladiću nakon vijesti da je Nikola umro.

Ispričao je kako je njegova priča s Nušom započela 2014. godine kada ju je upoznao u jednom varaždinskom klubu. Družili su se, a nakon dva, tri mjeseca shvatio je kako djevojka puno laže. Buran odnos nastavio se još godinu dana.

Nikola mu poslao poruku

Preminulog Nikolu kaže zna iz osnovne škole, no samo površno. Iznenadio se, kaže, kada mu je Nikola poslao poruku u kojoj mu je napisao: ‘Ti si tipus koji mi je onesvijestio i silovao djevojku?’. Nakon čega mu je kazao kako mu je Nuša, sva u suzama, ispričala tu priču.

Mladić tvrdi kako će sa svojom pričom otići na policiju te se nada da će njegova priča pomoći u razrješavanju okolnosti ovog strašnog događaja.

Ubojstvo u samoobrani?

Podsjetimo, do ubojstva je došlo nakon što ga je 21-godišnjakinja u noći sa srijede na četvrtak navodno izmamila iz kuće prijetivši samoubojstvom. Nakon verbalnog i fizičkog sukoba djevojka ga je ubola nožem u vrat. Liječnici su se 48 sati borili za njegov život, no Nikola je preminuo u noći s petka na subotu.

Nuša se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru kako ne bi utjecala na svjedoke i ponovila kazneno djelo. Policiji je rekla da je bivšeg ubila u samoobrani, a ranije je navodno podnijela kaznenu prijavu protiv njega jer ju je pokušao silovati.

U Nikolu je bila jako zaljubljena, a pokazivala je i znakove posesivnosti i ljubomore. Nakon prekida on je strahovao za njezinu sigurnost pa je pokušavao ostati u prijateljskim odnosima. U noći kad ga je ubila navodno ga je nazvala i rekla mu da dođe jer će počiniti samoubojstvo. Izvukla je nož dok je vozio te mu zadala ubod u lijevu stranu vrata. Pogodila je karotidu te je Nikola počeo obilno krvariti. Ona je zatim pobjegla iz automobila i ostavila ga tako ranjenog. Nikola se uspio odvesti do Kumičićeve ulice, gdje ga je pronašao prolaznik koji je pozvao pomoć. Hitno je operiran, borba za život trajala je dva dana, no nije mu bilo spasa. Izgubio je previše krvi i preminuo u noći s petka na subotu.