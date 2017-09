NOVI DETALJI BRUTALNE PLJAČKE U KUĆI DUBROVAČKOG PODUZETNIKA: Djevojci stavio pištolj u usta i prijetio: ‘Prosut ću ti mozak’

Policija intenzivno traga za nepoznatim muškarcem koji je 12. rujna, oko 18 sati, iz obiteljske kuće na predjelu Gornji Kono u Dubrovniku, uz prijetnju vatrenim oružjem ukrao novac.

Slučaj je to koji je, zbog brutalnosti zločina, zgrozio javnost, a koji vjerojatno samo stjecajem okolnosti nije tragično završio.

Poznato je samo da je, prema neslužbenim informacijama, razbojnik s pištoljem upao u kuću, te djevojci koju je tamo zatekao stavio pištolj u usta uz zahtjev da mu preda sav novac. Prestrašena, djevojka mu je predala sve što je tražio, a potom se udaljio u nepoznatom smjeru.

DRSKA ORUŽANA PLJAČKA U DUBROVNIKU: Upao u obiteljsku kuću, djevojci stavio pištolj u usta pa ju pokrao



Bijeg je pun nepoznanica jednako kao i provala: upitno je kako je provalnik znao da je djevojka sama u kući, a mladić s kojim živi trenutačno u Francuskoj. Naime, vlasnik stana, mlad i uspješan dubrovački poduzetnik Žarko Knego, u svome stanu već dulje vrijeme živi s djevojkom Maris Sturicom, koja je zaposlena u prestižnom, s pet zvjezdica ovjenčanom dubrovačkom hotelu “Rixos Libertas”.

I premda su mediji objavili kako se pljačkaš s mjesta događaja udaljio vozilom VW, za kojim je zbog jedne dojave po gradu uskoro uslijedila opsežna potraga, istini je, pretpostavlja se, bliža opcija kako je bila riječ o sigurnijem i manje uočljivom bijegu pješice niz neke od brojnih stuba.

Poduzetnikov demanti

Inače, poduzetnik Knego poznat je po nautičkom turizmu u kojem je stvorio ime i hvalevrijedne učinke poslovanja. Ništa manje nije poznat ni kao vozač utrka za autoklub “Dubrovnik Racing”, a s jednim je partnerom iz Zagreba otvorio dva lokala zdravih napitaka od svježe cijeđenog voća, pod nazivom “Fresh”.

Po gradu su se pojavile i spekulacije o mogućnosti da je oružju sklon provalnik povezan s nekim od nezadovoljnih radnika tih objekata. Međutim, u izjavi za medije Knego je ne samo potvrdio kako zna za pljačku, nego i opovrgnuo glasine o pljački golemog iznosa novca koji je, navodno, bio namijenjen kupnji novog vozila za utrke. “Gluposti, nisu to bili nikakvi novci za automobil niti je to iznos o kojem se sada, kako čujem, govori”, pojasnio je te dodao i to kako nikome nije nikada ništa bio dužan, piše Slobodna Dalmacija.

Potresena je djevojka nakon pljačke noć provela kod roditelja u Konavlima. Slobodna Dalmacija piše kako su izvori njoj bliski izjavili da je provalnik ušao kroz nezaključana vrata stana i prijeteći od djevojke zatražio novac. Izostanak vike i galame moguće je objasniti upravo nasilnim guranjem cijevi vatrenog oružja u usta i prijetnjom da šuti ili će joj “prosuti mozak”. Kad mu je pokazala gdje se nalazi sef, razbojnik ga nije ispraznio, nego ga je ponio sa sobom. U njemu je, neslužbeno se doznaje, bilo oko 10 tisuća eura i 30 tisuća kuna.