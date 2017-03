NOVE MUČNE INFORMACIJE O OKRUTNOM MLADOM UBOJICI: ‘Ubio je i vlastitog omiljenog psa, u zoru je šetao po mjestu’

19-godišnji Tin Šunjerga ovog je vikenda usmrtio vlastite roditelje i svojim hladnim potezima i reakcijama šokirao cijelu zemlju.

Marin i njegova supruga Silvana bit će sutra pokopani u obiteljskog grobnici na mjesnom groblju u Čistoj Velikoj u 17 sati.

Mještani sela i dalje su u dubokom šoku zbog vijesti da je njihove uzorne susjede ubio 19-godišnji sin Tin.

Provalio o sef, uzeo pištolj i usmrtio roditelje

Protiv Šenjurge je podignuta kaznena prijava za dva teška ubojstva Županijskom državnom odvjetništvu za mladež. Na nevjerojatno okrutan način Tin ih je usmrtio vatrenim oružjem, do kojeg je došao provalom u očev sef. Otac je imao dozvolu za oružje te ga je čuvao na zakonom propisani način.



Iako su te informacije još uvijek neslužbene, čini se kako je Tin majku Silvanu ubio u automobilu u polju, tri kilometara jugozapadno od Čiste Velike prema Stankovcima. Zatim se odšetao do kuće te u garaži ubio i oca Marina.

Nakon zločina pojavio se na rođendanskom partiju u mjestu Gaćelezi, na kojem se navodno zadržao od 19 do 20 sati. Tamo je ispalio tri metka u zrak, nakon čega su ga navodno potjerali sa zabave.

Sudionici iste sreli su ga u nedjelju tri sata iza ponoći na autobusnim kolodvoru u Vodicama, kada je Tin svojem 18-godišnjem prijatelju Lovri priznao da je ubio roditelje. On to nije prijavio, zbog čega je zadržan u pritvoru zbog neprijavljivanja teškog kaznenog djela. Kako je kazao Lovro, on riječi Tina Šunjerge nije shvatio ozbiljno.

Ubio vlastitog psa

Svako malo pojavljuju se novi detalji vezani za ovaj teški zločin. Kako je rekao mještanin Čiste Velike za Jutarnji Ante Šunjerga, Tin Šunjerga viđen je u nedjelju oko šest sati ujutro kako šeće po selu s rukama u džepovima. Prema pričama mještana, osim roditelja, ubio je i svojeg omiljenog psa.