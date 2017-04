NIJE NI SVJESNA ŠTO SE DOGODILO: Majka bebe koja se ugušila u kolijevci mogla bi u zatvor na 15 godina

Nakon uhićenja 35-godišnjakinje čija je beba umrla u koljevci dok je bila bez nadzora ostavljena u stanu, obdukcija je pokazala da je beba stara samo 22 dana umrla od posljedica gušenja. Doznaje se da je uhićena majka umrle bebe u zatvorskoj bolnici zbog vrlo lošeg psihičkog stanja, piše 24sata.

Čini se da je dijete u kolijevci bilo u položaju zbog kojeg se ugušilo, a majka je u to vrijeme bila na rođendanskom tulumu svoje prijateljice.

Brat: ‘Beba nije bila sama’

Podsjetimo, 35-godišnja žena, kojoj ovo nije jedino dijete, izašla je iz svog stana i ostavila bebu očito bez kvalitetnog nadzora. Kada se vratila, dijete je bio mrtvo, a nakon što je policija obaviještena o ovom događaju, majka je uhićena.

Brat uhićene 35-godišnjakinje rekao je da beba ipak nije bila ostavljena sama, već je u stanu bio i on i njegova djeca. Kad je primijetio da djevojčica ne diše, nazvao je sestru a onda i Hitnu pomoć. Prvo što su liječnici rekli bilo je da se radi o sindromu iznenadne smrti dojenčadi koju nitko nije mogao spriječiti. To se najčešće događa kod beba starih do tri mjeseca, a uzrok može biti srčana bolest ili metabolički poremećaj, rekla je za 24 sata pedijatrica Andrea Bošnjak Lazarić.



Nakon očevida obavljenog u stanu od tridesetak kvadrata, policija je ocijenila kako ima dovoljno dokaza da protiv 35-godišnjakinje pokrenu kazneni postupak. Ako sud utvrdi da je kriva za smrt ove bebe, mogla bi završiti u zatvoru i na 15 godina.

Imala je još djece s različitim muškarcima

Umrla beba nije joj bila jedino dijete, a još je 2014. zaradila kaznene prijave zbog zanemarivanja roditeljskih dužnosti. Brat uhićene žene rekao je da je zajedno s ocem spreman zatražiti skrbništvo nad njezinom drugom djecom, a i dalje tvrdi da se ona dobro brinula o svojoj djeci. Brat i otac uhićene tvrde da su joj upravo oni rekli da izađe i zabavi se jer je cijelo vrijeme provodila s djecom, a sada im nije jasno zašto je u pritvoru.

Djeca su sada zbrinula u Centru za socijalnu skrb.

Majka navodno još nije svjesna tragedija koja se dogodila, a njezino je psihično stanje vrlo loše pa je završila u zatvorskoj bolnici.

Navodno svako od njezine djece ima različitog oca, a susjedi su ispričali da njih nisu nikad viđali. Dodali su i da 35-godišnjakinja nije bila zaposlena već je imala status majke odgajateljice, za što je primala naknadu. S djecom nije bilo problema, a najstariji je išao u školu, ispričali su susjedi.