NIJE MOGAO PREBOLJETI PREKID PA JE S PRIJATELJIMA OTEO BIVŠU DJEVOJKU: Autom su je presreli na ulici i tada je počelo iživljavanje

Uskoro bi na Općinskom sudu u Zagrebu trebao započeti proces zbog otmice što se dogodila prošle godine.

Naime, Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv četvorice mladića – trojice 22-godišnjaka i jednog 20-godišnjaka zbog zbog protupravnog oduzimanja slobode 19-godišnjoj djevojci.

Autom joj zapriječili put

Istražitelji tvrde da su ju mladići 27. studenog prošle godine vozilom presreli na ulici. Kako su joj zapriječili put morala je zaustaviti svoj automobil. Tada joj je prišao bivši dečko očito odlučan da raspravi s njom prekid veze. No, djevojka ga se uplašila pa se zaključala u automobil. Tek malo je otvorila prozor da može ipak razgovarati s njim, ali umjesto razgovora on je počeo vikati. Sasuo joj je brojne uvrede i psovke da bi zatim udario nogom u lijevi retrovizor na njezinom automobilu.

U idućem trenutku razbio je i staklo na lijevim vratima, pa se staklo saslulo po 19-godišnjakinji. Kako tada više nije bilo barijere između djevojke i nasilnog 20-godišnjaka uspio ju je uhvatiti za kosu i udariti njezinom glavom u upravljač. Iako je bila ozlijeđena još ju je pokušao izvući kroz prozor automobila.



Oštetili je i za 50.000 kuna

Tada je 19-godišnjakinja digla nogu s kočnice, pa je automobil krenuo unazad i udario u rubni kamen. Nasilniku u pomoći priskaču i prijatelji. Svi su udarali po njezinom automobilu i gurali ga nizbrdo sve dok nije naletio na kamenu dvorišu ogradu. Od tog udarca razbilo se i stražnje vjetrobransko staklo.

Djevojka je posljednjim atomima snage dohvatila mobitel ne bi li pozvala pomoć, no prije nego što su se odvezli njezin je dečko i to primijetio. Zato se vratio do njezinog automobila i još jednom ju udario, te joj istrgnuo mobitel iz ruke.

Osim što su ju ozlijedili, nasilnici su ju oštetili za gotovo 50 tisuća kuna.