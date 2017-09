NEZAPOSLENA BLAGAJNICA RADILA U RIJECI KAO PROSTITUTKA: Pola sata oralnog seksa nudila za 400 kuna, od 11 do 15 imala ‘happy hour’

Na Prekršajnom sudu u Rijeci kažnjena je 42-godišnjakinja koja se prostituirala kako bi prehranila obitelj, a u ponudi svojih seksualnih usluga imala je i tzv. ‘happy hour’.

Riječki policajci došli su do nje nakon što im je u oči upao oglas kojeg je objavila u oglasniku Burza.

Evo što je napisala potencijalnim klijentima

‘Ako želiš diskreciju, a pritom i dobar provod s privlačnom interesantnom djevojkom 175/58, 35 godina, kontakt broj 092…….”, ‘Diskretna, privlačna i mazna djevojka iz Zagreba, priuštit će ti nježnu masažu cijelog tijela’, ‘Samo za tebe, komunikativna i maštovita plavuša pružit će ti ugodne trenutke u intimnoj atmosferi. Happy hour od 11-15 h’, ‘Zgodna i simpatična lap dace plesačica ostvarti će tvoje intimne snove’.

Bili su to oglasi što ih je objavljivala između srpnja 2014 i ožujka 2015. godine, kada je uhićena u policijskoj akciji u kojoj je jedan od riječkih inspektora glumio mušteriju.



Policajac glumio zainteresiranu mušteriju

Nazvao je na jedan od objavljenih telefonskih brojeva i tražio seksualnu uslugu koja je oglašena. Žena koja je odgovorila na poziv tvrdila je da je ona samo posrednica, dok druga žena pruža usluge masaže i oralnog seksa. Objasnila mu je da pola sata takve usluge stoji 400 kuna, te mu rekla da dođe u stan na Vežici.

Kad je stigao otkrila mu je da se u stvari ona javila na telefon, te da će mu ona pružiti seksualnu uslugu. No, najprije joj je morao platiti 400 kuna. Nakon što mu je rekla da se razodjene i legne na krevet policajac joj je pokazao službenu značku.

Muž je znao da se prostituira

Ubrzo je utvrđeno da je riječ o 42-godišnjakinji iz Zagreba, koja je očito u oglasu slagala svoje godine. Ova nezaposlena blegajnica sa suprugom je živjela u Rijeci, a prostituciji se odala zbog neimaštine.

‘Suprug je znao čime se bavim. To je bio jedini način da dođemo do novca”, uvjeravala je nakon uhićenja. I prije pet godina već je bila proglašena krivom za prostituiranje. To joj je sada bila otegotna okolnost, te je ponovno kažnjena za kršenje Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira čiji članak 12. sankcionira upravo odavanje prostituciji. Dobila je novčanu kaznu od 445 kuna, a mora podmiriti i 500 kuna sudskih troškova.