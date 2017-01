NEVJEROJATNI PROPUSTI POLICIJE KUMOVALI KOBNOJ PUCNJAVI: Država će ipak morati platiti loš rad svojih policajaca?

Ustavni sud RH srušio je tri sudske presude u procesu što ga je protiv države vodila Marica Nikl, udovica Antuna Nikla, slatinskog monstruma koji je u ožujku 2002. godine ubio lokalnu odvjetnicu Mariju Brnić-Bljakaj, dok je svoju suprugu teško ranio.

Nakon sumanutog pohoda presudio je i sebi. Tim trima presudama sudovi su odbili odštetni zahtjev Marice Nikl koja je tražila 400 tisuća kuna zbog propusta policajaca što je u konačnici kumovalo tragediji. Sad su sve te tri presude ukinute i zahtjev udovice koja je jedva preživjela krvavi pir svog muža ponovno će se razmatrati.

Presuda iz Strasbourga

Vijeće Ustavnog suda RH odluku je donijelo jednoglasno, pozvavši se na presudu što ju je prije dvije i pol godine donio Europski sud za ljudska prava nakon tužbe obitelji ubijene odvjetnice. Naime, ni toj obitelji sudovi prvotno nisu željeli isplatiti odštetu, smatrajući da nikakvog propusta u radu policije nije bilo.

No, činjenice koje su do tada utvrđene govorile su upravo suprotno.



Marica Nikl došla je tog 21. ožujka 2002. godine u Policijsku postaju u Slatini kako bi prijavila da je suprug prati, što je bio samo još jedan u nizu nesporazuma među partnerima kojima je brak bio ozbiljno narušen. Kako je Antun došao za njom policajci su ga ispitali, no nakon toga razgovora je pušten.

Policajci nisu reagirali

Idući dan oko 7.15 sati slatinskoj policiji iz lokalne je banke dojavljeno da se Antun Nikl podižući sav svoj novac vrlo čudno ponašao. Plakao je i pozdravljao se sa svima. Nakon što su ga pitali o čemu se radi uzvratio je: “Još ćete čuti!”

Nakon to dojave policajci su se relativno brzo uputili k Niklu koji im je rekao da planira samoubojstvo, no kako je djelovao smiren nisu ga privodili. On se zato oko 9.30 sati ponovno uputio u banku gdje je vikao na voditelja jer mu je poslao policiju, da bi nakon toga otišao prema pekarnici u kojoj je radila njegova suprga i pucao u nju. Odjurio je zatim u odvjetnički ured Marije Brnić-Bljakaj i ustrijelio ju.

Policajci koji nisu dan ranije reagirali na prijavu Marice Nikl disciplinski su kažnjeni, a disciplinsku mjeru zaradio je i policajac koji 22. ožujka nije o Niklovu ponašanju obavijestio Dom zdravlja i Centar za socijalnu skrb.

Odluke hrvatskih sudova

Iako je u radu policije očito bilo propusta, tim više što policajci uopće nisu provjeravali ima li Nikl oružje, Općinski sud u Slatini i Županijski sud u Bjelovaru ocijenili su kako država zbog toga nije odgovorna, te kako Marici Nikl ne treba platiti 400 tisuća kuna odštete. Ni Vrhovni sud RH kasnije nije dopustio reviziju tih presuda što je udovičin odvjetnik Vladimir Gredelj tražio.

No sada su odlukom Ustavnog suda RH te presude ukinute. Vijeće je prihvatilo ocjenu suda iz Strasboruga koji je ranije zaključio da su propusti policije bili razlog ubojstva odvjetnice Brnić-Bljakaj, te su stoga kumovali i ranjavanju Marice Nikl.

“Sud smatra da se propusti policije ne svode samo na propuštenu priliku, već bi se, da se oni nisu dogodili, mogao objektivno izmijeniti tijek događaja time što bi Antun Nikl završio pod liječničkim nadzorom jer je očigledno bio u poremećenom psihičkom stanju. Utvrđeni niz propusta policije da iskaže potrebnu revnost u rješavanju objektivnih naznaka da Antun Nikl ima duševne smetnje, otkrivaju povredu obveze države da zaštiti pravo na život uspostavom svih razumnih mjera za osiguranje sigurnosti pojedinaca od njegovih nasilnih čina koji su doveli do ubojstva”, navodi se u odluci Ustavnog suda kojim je utvrđeno da je Marici Nikl povrijeđeno pravo na pravično suđenje.