NEVJEROJATNI DETALJI SUKOBA DVIJE OBITELJI UOČI BRUTALNE LIKVIDACIJE: Otkriveno zašto je vlasnik noćnog kluba dobio pet hitaca u glavu

Ovaj proces otkriva ozbiljan sukob dvije obitelji

Rođak Stipana Ivića kojeg je lani u svibnju ubio Mirko Marić ispričao je danas na sudu nevjerojatne detalje odnosa koji su kulminirali ovom likvidacijom. Naime, Marić je u Ivića ispalio nekoliko hitaca nakon što ga je satima čekao skriven u blizini njegovog noćnog kluba Element u Španskom. Pucao mu je u glavu, a Ivić je ozljedama podlegao nekoliko dana kasnije.

U procesu zbog ubojstva što se protiv Marića vodi na Županijskom sudu u Zagrebu Ivićev rođak Ivan Tolić, inače policajac, koji je već neko vrijeme pod suspenzijom, opisao je kako su njih dvojica ranije bili u dobrim odnosima. Marić, koji je strastveno volio narodnu muziku, čak je nastupao u Ivićevom Elementu. No, problemi su nastali kada su Ivko Marić, okrivljenikov rođak, i izvjesni Dino Petrović tražili Ivića da u njegovom noćnom klubu prodaju kokain. Ovaj je to dobio, a nedugo nakon toga Ivko Marić ga je napao. Prema Tolićevim riječima bacio mu je bocu u glavu u jednom kafiću na Jarunu. “Stipan mi to nikada nije potvrdio iako smo ga ja i njegov brat Ivica vozili nakon tog napada u bolnicu”, svjedočio je Tolić.

Prijetnje uoči sudskog procesa

“Nakon što je počeo ovaj postupak i ja sam dobio informaciju da ću biti napadnut. Proslijedio sam tu informaciju Odjelu organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke budući da sam znao i tko je naručitelj i koliko je to plaćeno. I doista, 31. listopada prošle godine u klasičnoj sačekuši su me najprije pošpricali po očima, a zatim pretukli palicama. U tom ‘štangiranju’ sam ozlijeđen i o svemu imam liječničku dokumentaciju”, opisao je što mu se nedavno događalo Tolić, dodajući kako su prema njegovim informacijama napad na njega naručili Dino Petrović i Ivko Marić. Platili su nekim ljudima iz Banja Luke da ga pretuku.



Tolić je svjedočio i o navodno naručenom ubojstvu Ivice Ivića, Stipanovog brata. I za to bi se, kako je prijavio kolegama iz Odjela organiziranog kriminaliteta, naručitelji trebali nalaziti u Banja Luci, dok je izvršitelj dolazio iz Mrkonjić grada. Od tada policija češće obilazi Ivićev dom, potvrdio je. Dodao je kako je nakon ubojstva Stipana Ivića od svojih kolega u Odjelu krivnih delikata doznao kako se neki ljudi boje osvete. Iako mo prvotno nisu željeli reći o kome se radi, doznao je da su u pitanju upravo Dino Petrović i Ivko Marić.

Petrović optužio policiju

Dino Petrović ranije je u svom iskazu naveo da su mu policijske Kobre podmetnule drogu, da je Ivku Mariću zapaljen automobil, provaljeno mu je u kuću i pretučen je. “Tolić mi je govorio da je Stipan Ivić opasniji od Vjeke Sliška i da nemamo pojma s kim smo se zakačili”, naveo je ranije na sudu Petrović, no Tolić je danas sve to negirao. Još je dodao kako zna da je Ivko Marić vjerovao da ga je pretukao Stipan Ivić, a kada je pravi počinitelj uhićen, tražio ga je da lažno optuži Stipana Ivića da je naručio taj napada.

“Ja još uvijek tragam za naručiteljem ubojstva Stipana Ivića i u tome surađujem s kolegama”, potvrdio je Ivan Tolić koji zna da su ga prije dva tjedna na adresi stana što su ga on i Stipan bili iznajmili za plesačice i hostese iz njegovog noćnog kluba, tražili Dino Petrović i izvjesni Donovan Atlija.

Odgovarajući na pitanja sudskog vijeća Tolić je rekao kako zna da je Mirko Marić prodavao drogu u noćnim klubovima u kojima je nastupao, no ne zna je li to radio i u Elementu.