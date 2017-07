NEVJEROJATNA PRIČA: Hrvatskoj izručen mladi nogometaš, član bande Pink Panther. Čeka ga suđenje za novo teško kazneno djelo…

Nekad perspektivni nogometaš, Dario Šušak, koji je odslužio kaznu zbog sudjelovanja u namještanju utakmica u aferi Offside, ponovno je u istražnom zatvoru u Remetincu.

Naime, nakon što je u Švicarskoj odslužio 13 mjeseci kazne zbog planiranja pljačke s poznatom skupinom pljačkaša draguljarnica Pink Panther izručen je Hrvatskoj.

ŠVICARSKA POLICIJA NA NOGAMA: Traže osuđenog Hrvata koji je pobjegao iz zatvora!

Iz Švicarske je dobio i izgon, a u Hrvatskoj ga još čeka proces za seriju teških razbojništava.



Šušak je u Švicarskoj bio uhićen još u svibnju prošle godine. Istražitelji su sumnjali da je s nekolicinom ostalih članova bande planirao novu pljačku Pink Panthera. No, policija im je upala na sastanak u jednom kafiću u St. Gallenu, te ih pohapsila. Iako je negirao sudjelovanje u planiranju razbojništva Šušak je proglašen krivim i kažnjen s 13 mjeseci zatvora.

Tko je banda Pink Panther?

U švicarskim zatvorima bilo je još pripadnika Pink Panthera, no zanimljivo je da su tijekom 2013. dvojica uspjela pobjeći. Jedan od njih, Milan Poparić, služio je tamo sedmogodišnju kaznu zbog pljačke zlatarnice 2009. godine.

Ovu skupinu okupio je Dragan Mikić iz Crne Gore, još 1993. godine, a ime Pink Panther dao im je Interpol. Sumnjiči ih se za krađe nakita i satova u Dubaiju, Švicarskoj, Japanu, Francuskoj, Njemačkoj, Monacu, Luxembourgu i Liechtensteinu. Prema procjenama, zlato koje su pokrali vrijedi više od pola milijarde dolara.

Šušak je u Švicarsku otišao u potrazi za poslom, no na kraju je završio iza rešetaka.

Sada je opet privoren jer će se na Županijskom sudu u Zagrebu nastaviti proces koji se vodi protiv njega i Željka Vrbata. Vrbat je i sam već godinama pod teškim optužbama za brojna razbojništva, ali još nije ni za jedno osuđen.

Pljačke banaka po Zagrebu

Zajedno s još dvojicom supočinitelja, tereti za seriju pljački tijekom 2012. i 2013. godine. Među ostalim, i za pljačku “Splitske banke” u Ulici grada Vukovara u Zagrebu. Vrbat, koji inače slovi kao najbolji vozač u kriminalnom miljeu, dovezao je, prema optužnici, Šuška i Darka Lučića u blizinu poslovnice. Razoružavši zaštitara i zaprijetivši djelatnici, uspjeli su iz sefa ukrasti oko milijun i pol kuna.

Tereti ih se i za oružani prepad na poštanski kombi iz kojeg su ukrali dvije vreće s oko 87 tisuća kuna, razbojništvo u zlatarnici Glasnović iz koje su odnijeli gotovo 200 tisuća kuna vrijedno zlato te krađu torbe djelatnici poslovnice za otkup zlata. Darko Lučić priznao je krivnju i iznio sve detalje ovih pljački. No, Vrbat i Šušak sve poriču. Iako se proces bio primaknuo kraju, nije ga bilo moguće dovršiti jer Šušak nije bio dostupan hrvatskom pravosuđu. Bio je pušten na slobodu uz 100 tisuća kuna jamčevine i tada je otišao u Švicarsku.

Problemi zbog dugova HNS-a

Šuškova obitelj za njegove probleme krivila je vodstvo Hrvatskog nogometnog saveza. Iako je imao mjesečna primanja od 14 tisuća kuna, klub mu je dugovao oko 300 tisuća kuna.

“Želio je zbog toga još 2009. godine raskinuti ugovor i otići u Grčku. No, Tomislav Zubak (sportski direktor i sin vlasnika Zvonimira Zubaka op.a.), silio ga je da igra. Dario je imao i ponudu, ali je Croatia Sesvete u posljednji trenutak podigla odštetu na 50 tisuća eura”, tvrdili su Šuškovi roditelji. I arbitraža se otegnula, iako njihov sin tri godine nije uredno dobivao plaću.

Klub je bio u katastrofalnom stanju, a dio igrača i uprave, uz pomoć menadžera Vinka Šake, Dine Lalića i Admira Suljića, počeo je lažirati utakmice. Šušak je na tim prevarama dobio 15.500 eura, koje je nakon presude trebao vratiti.

“Desetak sam puta išao razgovarati sa Srebrićem, Markovićem, Mamićem, no nitko me nije htio primiti”, pokušavao je pronaći opravdanje za svog sina Ilija Šušak, prisjećajući se kako je Daria sve to dotuklo. “Zato je priznao krivnju iako navodno nije sudjelovao u namještanju utakmica”, tvrdio je njegov tata.