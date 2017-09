NEVJEROJATNA PLJAČKA U ZAPREŠIĆU: Lopov usred bijela dana iz zlatarnice ukrao nakit vrijedan 700. 000 kuna

Iz zlatarne Niko-Jan u Zaprešiću provalnici su otuđili nakit u vrijednosti 700.000 kn.

U Ulici maršala Tita u Zaprešiću, jučer između 8:40 i 9:10 nepoznati počinitelji provalili su u zlatarnicu Niko-Jan te u brzinski odrađenoj pljački vlasnike oštetili za više od pola milijuna kuna, doznaje Jutarnji list.





Naime, počinitelj ili više njih, jučer su između 8:40 i 9:10 sati provalili u prostorije obrta koji se nalazi sa stražnje strane stambene zgrade, a to po svemu sudeći to im nije bilo teško izvesti jer je velika željezna rešetka zlatarnice okrenuta prema parkiralištu. Spomenuti list piše da je vrijednost otuđenog nakita oko 700 tisuća kuna, no zbunjuje činjenica da razbojnika/e nije omeo ni videonadzor koji je, navodno, snimio cijelu akciju.

Vlasnici zlatarnice, koji žive u istoj zgradi, ne žele govoriti o pljački, dok su pojedini susjedi kratko komentirali kako su zgroženi drskim potezom razbojnika koji se nije libio krenuti u akciju usred bijela dana.

“Policija nam je pozvonila na vrata da nas pita jesmo li išta čuli i vidjeli vezano za provalu te ih je zanimalo čija je zlatarnica. Spavali smo, tako da pljačku vidjeli nismo, ali smo kasnije čuli da je navodno ukraden sef s puno zlata. Zlatarnica ima videonadzor koji svjetluca i velika željezna vrata. Ne znam je l’ itko išta vidio i čuo jer smo svi ostali začuđeni dolaskom policije”, rekla je jedna od susjeda, dodavši kako ovo nije prva pljačka na tom području te kako je sa stražnje strane zgrade bila opljačkana i kladionica.

Policija je obavila očevid i u tijeku je istraga.