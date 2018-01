NEVJEROJATAN RAZVOJ DOGAĐAJA: Mladić koji je danas propucan bio je veza splitskih huligana i organizatora nereda u Srbiji?!

Mladić propucan u Splitu, prije godinu dana zapalio je auto vlasniku poznatog kafića, a neki upućeni Splićani povezuju ga s šestoricom Torcidaša uhićenih u Beogradu.

Nešto iza 11 sati u splitskoj Velebitskoj ulici propucan je 28-godišnjak, Dejan B. dok za počiniteljem policija još traga.

NOVI OKRŠAJ NA SPLITSKIM ULICAMA: U nogu propucan 28-godišnjak, policija traga za napadačem

Dejan je, kako je objavljeno, otprije poznat policiji. Sudi ga se jer je 3. veljače oko dva u noći zapalio auto Josipa Granića, vlasnika popularnoga splitskog okupljališta “Moon bar” na Gripama. Uhićen je idući dan, a postupak je još u tijeku. No Dejan nikada nije otkrio tko je naručio paljenje auta, kao niti je li za to dobio novac i zašto je to napravio. Nije bio ni u istražnom zatvoru gdje završavaju i puno blaži prijestupnici nego je odmah nakon ispitivanja pušten da se brani sa slobode, jer je postojao svjedok koji je dao dosta informacija o paljevini i počinitelju te je, navodno, time onemogućeno da bi tada 27-godišnji Dejan na slobodi mogao utjecati na svjedoka, budući da je on već dao iskaz.



Dugo živio u Beogradu

NAVIJAČI IZ BEOGRADA ZA NET.HR: ‘Priča o plaćenicima iz Hrvatske je spin i podvala skupine bliske Aleksandru Vučiću’

Pozivajući se na svoje čitatelje, Slobodna Dalmacija Dejana povezuje i sa šestoricom Splićana koji su uhićeni u Beogradu zbog nereda na stadionu. “Našu redakciju zasulo je nekoliko desetaka mailova u kojima “upućeni insajderi” decidirano tvrde da je Dejan B. bio veza koja je ovu šestoricu spojila s beogradskim organizatorima nereda. No, službenu potvrdu takvih tvrdnji nismo mogli dobiti u policijskim krugovima”, piše Slobodna Dalmacija.

Njegov otac odlučio je 1993. godine Split zamijeniti Beogradom, pa je i Dejan veći dio života proveo tamo, da bi se prije nekoliko godina vratio u Hrvatsku.