NEVJEROJATAN RASPLET: Danas trebali objaviti presudu zbog ubojstva Macolinog brata, a onda su shvatili da im nedostaje ključni dokaz

Iako je danas trebala biti objavljena presuda Dušanu-Deniju Vrhovcu, 32-godišnjaku optuženom zbog ubojstva Frane Oreškovića, brata poznatog ličkog ugostitelja Željka Oreškovića Macole u travnju prošle godine, sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu odlučilo je provesti još jedan važan dokaz.

Naime, žele rasvijetliti dilemu što im se ukazala nakon završnih govora, prema kojoj ozljeda na Oreškovićevoj glavi, budući da je smaknut hicem u potiljak, ukazuje na zaključak da ga je ubila osoba koja je pištolj držala u lijevoj ruci. Vrhovac je pak dešnjak i trgovi bartunih čestica pronađeni su na desnom rukavu i desnom džepu njegove trenirke. Zato će na sud ponovno biti pozvan vještak sudske medicine kako bi sudskom vijeću pomogao rasvijetliti ovu okolnost.

Oreškovićevo ubojstvo dogodilo se ispred zgrade u Lopudskoj ulici na zagrebačkoj Sigečici gdje je Vrhovac 21. travnja s njim dogovorio sastanak. Ovaj je tog dana doputovao u Zagreb ne bi li mu mladić vratio deset tisuća eura što mu ih je dugovao.

Hitac u potiljak

Sastali su se oko 21 sat u Kornatskoj ulici, te produžili prema Lopudskoj, da bi dužnik iznenada izvukao pišolj i ispalio Oreškoviću metak u potiljak.



Taj hitac bio je smrtonosan te je Macolin brat odmah preminuo, dok je Vrhovac navodno otrčao kroz obližnji park do Hvarske ulice i bacio pištolj u kontejner za smeće. Zatim je pobjegao, no istražitelji su raspličući ovaj slučaj ubrzo došli do njega.

Vrhovac: Nisam ubio Oreškovića

Obitelj uhićenog mladića navodno je bila dobrim odnosima s Oreškovićem i njegovom obitelji. Vrhovčev otac čak je bio na posljednjem ispraćaju ubijenog Frane Oreškovića, pa je uhićenje njegova sina uslijedilo kao pravi šok. Mladićeva obitelj drži kafić na Sigečici u kojem je Frane Orešković bio česti gost.

Vrhovac je od početka procesa poricao krivnju tvrdeći kako je Orešković njemu bio dužan. Zajedno su planirali graditi u Dalmaciji, ali je posao nakon Oreškovićevog ubojstva propao. Osim toga uvjeravao je sud kako nikada nije pucao iz pištolja.