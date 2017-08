NEUSPJELI ATENTAT O KOJEM JE BRUJALA CIJELA ITALIJA: Ličilac s Krka ubio prolaznika umjesto multimilijardera

Vijeće Županijskog suda u Rijeci donijelo je odluku o izručenju 51-godišnjeg Antona Kosića iz mjesta Vrh na otoku Krku Italiji, a na temelju zahtjeva talijanskih pravosudnih vlasti za ekstradikcijom.

Kosić je prije dvadesetak dana lišen slobode temeljem europskog uhidbenog naloga, a u Italiji bi trebao odslužiti zatvorsku kaznu u trajanju od šest godina i sedam mjeseci zbog umiješanosti u neuspjeli atentat na talijanskog multimilijardera u Francuskoj 1994. godine, a tijekom kojeg je smrtno stradao slučajni prolaznik, piše Novi list.

Za ubojstvo nema zastare u EU

Ova odluka riječkog suda nije konačna jer je Kosićeva obrana najavila žalbu pa će na koncu o izručenju odlučivati Vrhovni sud. Sjednica vijeća Županijskog suda bila je zatvorena za javnost, no Novi list neslužbeno doznaje kako vijeće smatra da su zadovoljeni uvjeti za izručenje, te da je takva odluka u skladu i s praksom Vrhovnog suda.

Sam Kosić je kazao da u slučaju odluke o izručenju, želi izdržati zatvorsku kaznu u Italiji. Njegova obrana se, naime, poziva na to da se preispitaju procesne zapreke talijanskom zahtjevu za izručenjem budući da je, prema hrvatskom pravu, nastupila zastara za izvršenje kazne. Sud se, međutim, pozvao na Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, prema kojemu je ubojstvo na listi kaznenih djela za koja se ne ispituje ima li zastare ili ne.



Osuđen jer je ubojicama dao svoj motocikl

Kosić je inače ličilac koji se bavio i ribarenjem, a uhićen je prije dvadesetak dana temeljem EUN-a koji je u svibnju 2015. godine izdalo Vrhovno državno odvjetništvo pri Apelacijskom sudu u Milanu. Ondje je kažnjen sa 6,7 godina zatvora kao jedan od ljudi umiješanih u ubojstvo Francuza Christiana Ballestre, slučajnog prolazika ubijenog pogreškom, umjesto talijanskog bogataša Guida Sermenghija. Kosić je proglašen krivim jer je čuvao i dao ubojicama motocikl kojim su se odvezli u Menton, gradić na francuskoj rivijeri, gdje je počinjen zločin.

O tom neuspjelom atentatu na tada 70-godišnjeg Sermenghija svojedobno je brujila čitava Italija. Pokušaj atentata izveden je u jutarnjim satima 24. travnja 1994. godine blizu njegove vile u gradiću Mentonu na francuskoj rivijeri uz granicu s Italijom.

Umjesto milijardera ubijen slučajni prolaznik

Bila je to klasična ‘sačekuša’ u kojoj su dvojica plaćenih ubojica krenula za Sermenghijem nakon što je automobilom izašao sa svog imanja. Napadači su na njega ispalili četiri hica iz Magnuma 44 no Sermenghi je čudom ostao neokrznut. No, jedan metak pogodio je 58-godišnjeg vodoinstalatera koji se slučajno zatekao na mjestu zločina.

Prvostupanjskom presudom u Italiji četvero glavnookrivljenih, među kojima su i bivša bogataševa supruga te njezina odvjetnica, osuđeni su na doživotne kazne zatvora, dok su šestero manje važnih aktera u atentatu, među kojima i Kosić, osuđeni na ukupno 121 godinu zatvora. Ipak, drugostupanjskom presudom svima su smanjene kazne pa i glavnooptuženima.

Kosić tvrdi da tada nije imao pojma u što će se uplesti niti da će njegov motor biti iskorišten za zločin. Mislio je, kaže, da čini uslugu jednom geodetu, svome ondašnje poslodavcu. Uoči okončanja sudskog procesa, Kosić se na prijedlog svoga odvjetnika vratio iz Italije u Hrvatsku.