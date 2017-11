NET.HR DOZNAJE: Policija ih uhvatila u spektakularnoj potjeri na Maksimirskoj, a sad bi se mogli izvući zbog nevjerojatnog gafa?

Zbog nevjerojatnog propusta policije mogle bi pasti optužbe protiv okorjelih razbojnika teške više od milijun kuna.

Riječ je o skupini u koju je predvodio Kristijan Gorup, 44-godišnjak s podebljim kriminalnim dosjeom, a seriju razbojništava organizirao je tijekom dopusta s izdržavanja kazne u Lepoglavi. Zajedno s Filipom Mitušem Tomičićem i Draženom Antolićem Mezinom orobio je 12. studenog pošle godine Konzum u Kukuljevićevoj ulici i ukrao oko 12 tisuća kuna, da bi nedugo nakon toga pali u spektakularnoj policijskoj potjeri na Maksimirskoj cesti. Tamo je policija sustigla BMW kojim su bježali.

Odao ih informator

Kako doznajemo ovoj akciji prethodile su informacije što su ih policajci dobili od svojih informatora. Saznali su što Gorup i Tomičić planiraju, pa su ih neko vrijeme pratili. Nisu to nisu bile mjere tajnog nadzora koj se prema Zakonu o kaznenom postupku realiziraju sa sudskim nalogom, već tzv. prikrivene policijske radnje što se tijekom kriminalističkog istraživanja mogu poduzeti na osnovu Članka 80. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima.

Kako se ispostavilo nakon što je optužnica zbog razbojništva u Konzumu u Kukuljevićevoj stigla na sud, policajci su Gorupovu ekipu pratili s obzirom da su imali informacije da će počiniti pljačku.



Tko je izdao zapovijed?

Za to su dobili zapovijed glavnog policijskog ravnatelja, odnosno osobe koju je on u tom trenutku ovlastio. U to vrijeme dužnost glavnog ravnatelja policije obnašao Zvonimir Vnučec koji je za izdavanje ove zapovijedi ovlastio tadašnjeg načelnika Policijske uprave zagrebačke Željka Pršu. No, nakon prvih 15 dana koliko prikrivene policijske radnje na osnovu jedne zapovijedi mogu trajati, policajci su zaključili kako im je potrebno još neko vrijeme da nadziru Gorupa i njegove pomagače. Zato su tražili novo odobrenje.

Međutim, i drugu zapovijed izdao je Prša, iako, kako stoji u Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima produljenje pratnje može izdati isključivo glavni ravnatelj policije odnosno osoba koja ga zamjenjuje. Dakle, u ovom slučaju to je bio Vnučec, koji je tada imao mandat Vlade za obnašanje dužnosti ravnatelja policije, dok se čekao rasplet javnog natječaja. Na ovaj propust upozorio je odvjetnik Andrej Ilić, a kako doznajemo, optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu sada čeka dodatna očitovanja policije.

Grijesi Gorupove bande

Ukoliko se pokaže da je policija nezakonito pratila Gorupovu skupinu slučaj bi na sudu mogao pasti. Nije isključeno da bi onda u pitanje mogle doći i ostale optužbe protiv Gorupa, Tomičića i Antolića. Naime, nakon što su u studenom prošle godine uhićeni, inspektori su nad njima nastavili kriminalističko istraživanje, te u lipnju ove godine podnijeli novu kaznenu prijavu. Ona ih tereti za još tri razbojništva u početkom prošle godine u trgovinama tvrtke Roto dinamic na Medveščaku i Novom Zagrebu.

Osim toga, istražitelji vjeruju da je Gorupova ekipa 11. listopada 2014. godine počinila i razbojništvo u Zaprešiću. Tamo su najprije provalili u obiteljsku kuću, a zatim orobili ukućane. Ukrali su im nakit, satove, novac. Iduće godine, 11. srpnja, upali su u stan u Novom Zagrebu gdje su se vlasnicima predstavili kao policajci. Zatim su ih vezali, te im prijetili pištoljem i elektrošokerom. I iz njihovog doma odnijeli su vrijedan plijen. Ukupna šteta procjenjena je na 1.150.000 kuna.

Ukradeni Fiati za pljačke

Gorup je za ovu seriju razbojništava koristio pogodnosti izlaska iz Lepoglave. Naime, dobravani su mu izlasci po tri dana ili čak više, pa je dolazio u Zagreb, gdje je s ostalima planirao pljačke. Cijela četveročlana grupa bila je tijekom prepada maskirana. Imali su kape s prorezima za oči, šilt kape, šalove preko lica, rukavice. Nosili su uglavnom tamniju odjeću, a svojim su žrtvama prijetili pištoljima, automatskom puškom, te automatskim pištoljem. U pljačkaške pohode išli su s ukradenim automobilima, uglavnom marke Fiat Uno.