Tragajući za lopovima koji su ljetos provalili u stan Dejana Lovrena, istražitelji su uhitili dvojicu sumnjivaca koje se za sada povezuje s četiri druge krađe i to mahom skupih satova iz domova na elitnim zagrebačkim lokacijama.

Kako je potvrđeno, u ljeto ove godine provalili su u stanove u Mlinovima, Algovićevoj, Rockefellerovoj i Ulici Andrije Buvine te pokrali robu vrijednu gotovo sto tisuća kuna.

Pikirali skupe satove

Mahom su im na meti bili novac, nakit, odjeća i skupi satovi. Jedan takav skupocjeni sat, švicarske marke Hublot, jedan od lopova imao je na ruci kada je uhićen u ponedjeljak poslijepodne. Njihovo uhićenje odvijalo se pred očima stanara zgrade u Radničkoj cesti.

UHIĆENI PROVALNICI KOJE SE SUMNJIČI I ZA PLJAČKU LOVRENOVOG STANA: ‘Mislila sam da je čovjek koji leži na tlu umro, a zatim su dvojica…’



Riječ je o 33-godišnjem Darku Drinovcu, Mostarcu, koji je privremeno živio u Zagrebu, gdje se očito bavio isključivo provalama. Zbog krađa mu se već sudi u Rijeci, gdje je operirao prije nego što se preselio u Zagreb. Prije šest godina bio je uhićen sa skupinom kradljivaca koji su provaljivali u domove u okolici Verone.

Provaljivali kroz prozor

Prema kaznenoj prijavi, sumnja se da je Drinovac 8. lipnja ove godine u Mlinovima provalio u stan 27-godišnjaka i oštetio ga za 35 tisuća kuna. U pitanju je dom poznatog veletrgovca arapskog podrijetla, koji je neko vrijeme bio i počasni konzul u Rijeci.

Drinovčev kompanjon, također Mostarac, 29-godišnji Slobodan Čabrilo, također već ima podeblji kriminalni dosje, a za njim je na snazi i tjeralica suda iz Širokog Brijega. U BiH je osumnjičen za seriju krađa tijekom 2014. i 2015. godine, kada su mu na meti bile trgovine, kladionice i skladišta.

Je li među opljačkanima i Lovren?

On je u srpnju i rujnu ove godine provalio u tri stana. U njih je ušao obijajući prozore te krao novac i nakit. Ukupna šteta procijenjena je na nešto više od 60 tisuća kuna.

‘Tijekom kriminalističkog istraživanja pretraženo je više stanova i vozila na različitim lokacijama u Zagrebu, gdje su pronađeni skupocjeni predmeti, novac i nakit, za koje se sumnja da potječu iz drugih kaznenih djela. Zato policijski službenici PU zagrebačke nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili druge žrtve ovog lopovskog dvojca”, potvrđeno je danas iz PU zagrebačke.

Net.hr neslužbeno doznaje da postoje ozbiljne indicije da su upravo ova dvojica uhićenih opljačkala i Lovrena, no tek nakon što za to budu prikupljeni čvrsti dokazi ili nogometaš prepozna neke svoje stvari među onima što su kod njih nađene, bit će za to i prijavljeni.