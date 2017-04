NEPOZNATI DETALJI TROSTRUKOG UBOJSTVA KOD ŠIBENIKA: Napokon otkriveno zašto je likvidiran i tjelohranitelj hrvatskog kralja kocke

U srijedu poslijepodne policija je blokirala područje Šibenika u blizini škole u Brodarici. Tri su osobe pronađene mrtve, zbog čega su na ulicama bile i duge cijevi. Motiv krvoprolića u Šibeniku navodno je dug koji su ubijenim supružnicima pokušali utjerati Boris Luketa te Ivan Bajić Pajda, mafijaški vozač i bivši HDZ-ovac koji je i sam ubijen te pronađen u automobilu.

Policija je tragala za Borisom Luketom i dva automobila, a Luketa je nakon dugotrajne opsade pokušao samoubojstvo. Ispalio je hitac sebi u usta, pri čemu je teško ranjen i prevezen u splitsku bolnicu gdje se i dalje bori za život.

‘Ili ću se ja ubiti ili ćete vi ubiti mene’

“Učinio sam to zbog duga. Nikad nisam kažnjavan. Ubit ću se! Ili ću se ja ubiti, ili ćete vi ubiti mene. Trećeg izbora nema”, rekao je Luketa tada.



Luketa je prije toga ubio troje ljudi: Milku i Hakiju Keranovića te Ivana Bajića.

Neslužbeno, ubojstva su se dogodila zbog duga od 420 tisuća eura. Taj je novac sin ubijenih supružnika, Kemal Keranović, dugovao Luketi, zbog čega su se i sudskim putem sporili već šest godina. Iako je došlo do nagodbe, Luketa nije dobio svoj novac, piše Večernji list i dodaje kako je do problema došlo zbog toga što je Keranović htio prebiti dug tako što bi Luketi dao neko svoje zemljište, što je Luketa najprije prihvatio, a onda je shvatio da to nije moguće jer je to zemljište već pod sudskom blokadom zbog malverzacija s kreditima Nove Kreditne banke Maribor.

Bajić je bio kum ubijenima, ali prekasno im je stigao u pomoć

Policija ispituje još jednu osobu koja je navodno u vrijeme ubojstva bila s Luketom, no još se ne zna je li ta osoba i sama sudjelovala u ubojstvu.

Kemal Keranović se javio policiji u vrijeme kad je Luketa nakon trostrukog ubojstva bio u bijegu. Postavlja se pitanje kako je u cijeloj priči smrtno stradao Ivan Bajić. On je inače bivši tjelohranitelj kralja zagrebačkog podzemlja i kocke, pokojnog Zlatka Bagarića. U Šibeniku se priča da je Bajić bio kum Keranovićima te da su ga oni vjerojatno pozvali u pomoć kad je Luketa upao u njihovu kuću, piše Večernji list.

Nagađa se da je on u pomoć ipak stigao prekasno, kad su Keranovići već bili ubijeni, a Luketa je njega ubio dok je još bio u svom automobilu, ispričali su susjedi.