NEPOZNATI DETALJI O LUKAVOJ PREVARANTICI IZ SAMOBORA: Naivne žrtve opelješila za milijun i pol kuna, u zamku upao čak i svećenik s Kaptola

Na suđenju Danijeli Rasperger optuženoj za niz prevara, svjedoci su otkrili dosad nepoznate detalje o tome kako ih je ova 52-godišnjakinja iz Samobora varala. Tako je oštećena vlasnica jedne autokuće na području Rijeke ispričala da je optuženoj dala ukupno oko milijun i pol kuna kako bi joj ona posredovala u ishodovanju kredita u Austriji, međutim novac nikad nije vidjela.

Detalje o tom slučaju ispričala je kći oštećenice koja je sudu rekla kako je optuženu upoznala preko majke te da im se ona predstavila kao posrednica za ishodovanje kredita u Austriji.

“Čini mi se da je to bilo početkom 2011. godine. Trebalo je uložiti novac u otvaranje novog autosalona kako bismo i dalje mogli poslovati s tom poznatom autokućom. Tražili smo između 500 i 550 tisuća eura kredita. No, za ishodovanje kredita trebalo je uložiti oko 130 tisuća eura učešća koje će nam se vratiti nakon godinu dana. Mi novac nismo imali, posuđivali su nam dugogodišnji prijatelji. Tako je, primjerice, naš kućni prijatelj, velečasni, dao oko 47 tisuća kuna, druga prijateljica tisuću, pa rođakinja 9 tisuća eura… Ali optužena je stalno tražila novce za posredovanje, za bilježnika, za učešće. “Sad će biti krajem mjeseca”, a onda “ne može sada jer je početak mjeseca”, “idući mjesec sigurno” i tako unedogled su se nizala opravdanja zašto nije ishodovan kredit”, prenosi Novi list.

Prevarila ih za više od milijun i pol kuna

Svjedokinja je izjavila i kako je njezina majka optuženoj dala više od milijun i 400 tisuća kuna kroz nekoliko godina te da joj je ona osobno na račun uplatila od tisuću do pet tisuća kuna barem 20 puta. Obje su žene uplaćivale novac i na račun njezina supruga, ukupno oko 70 tisuća kuna.



Osim uplata na bankovne račune, dvije su žene jednom prilikom optuženoj predale novac i “na ruke”, u omotnici u kojoj se tad nalazilo devet tisuća eura.

U cijeloj priči žene su ostale i bez obiteljske kuće za odmor u Stinici. Naime, one su posudile ukupno 50 000 eura od prijatelja optužene od čega su njoj potom dale 16 000 eura, no taj se čovjek upisao na obiteljsku nekretninu, kuću u Stinici pa kako nisu mogle vratiti dug, on je postao vlasnik vile uz samo more.

“Ostatak od 50 tisuća eura, dakle 34 tisuće eura, mama je donijela kući i time platila radnike, mirovinsko, državi porez… Da, na kraju je moj otac policiji kazneno prijavio ovdje optuženu jer kad su počeli dolaziti naši obiteljski i kućni prijatelji tražiti posuđen novac, tek je tada shvatio da je mama posuđivala novac”, piše isti list navodeći kako je majka oštećenice potpisala kod javnog bilježnika izjavu da joj optužena ništa ne duguje, no da je to učinila pod “groznim okolnostima” jer je njezina majka bila “jednostavno izmanipulirana, a optužena ju je ucjenjivala da ako ne potpiše, neće biti kredita”.

Uništeni životi

Svjedokinja je navela i da su u međuvremenu bankrotirali te da im je obiteljska tvrtka, u kojoj je bilo zaposleno 18 ljudi, propala.

“Životi su nam uništeni, dužni smo svima koji su nam posudili novac, a majka se teško razboljela”, rekla je svjedokinja.

Optužena Danijela Rasperger i njezin odvjetnik prigovorili su iskazu svjedokinje u cijelosti, a predsjednica vijeća, sutkinja Vedrana Barbalić Biasiol, naložila je svjedokinji da u roku od tri dana iz banke izlista sve uplate i dostavi ih sudu.

Na suđenju je ispitan i obiteljski prijatelj oštećene vlasnice bivše autokuće, svećenik s Kaptola. On je potvrdio da je optuženoj u pet ili šest navrata u dvorištu Kaptola predao novac.

“Znao sam da je u pitanju kredit, čini mi se u nekoj austrijskoj banci, ali se nisam previše petljao, to su mi prijatelji. Ne, nisam tražio nikakvu pisanu potvrdu da sam oštećenoj posudio novac. Oštećena bi mi rekla da će ovdje optužena doći po novac, ja bih se spustio u dvorište i tu joj dao novac. Vjerovao sam da je to ta osoba jer doista ne mislim da bi u isto vrijeme došle dvije osobe”, rekao je svećenik odgovarajući na pitanje odvjetnika optužene kako je znao da je baš to ta žena.

Svećenik je rekao i da je novac nekad predavao optuženoj u krugu dvorišta Kaptola, a nekad i izvan, na cesti kad bi ona dolazila u velikom crnom autom.

Danijela Rasperger se od kolovoza prošle godine nalazi u istražnom zatvoru, a zanimljivost je da su protiv nje zbog istovrsnih kaznenih djela prijave podignute i u Splitu i u Zagrebu.