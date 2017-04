NEDUŽNOG GA DRŽALI U ZATVORU: ‘Bojao sam se. Propao mi je upis na vojnu akademiju, a nakon izlaska su mi dobacivali – ‘Pazi da nas ne siluje’

Mladić koji je nedužan sjedio u zatvoru, sada je podnio tužbu protiv Republike Hrvatske.

‘Bio je 12. ožujak 2015. godine kada su me uhitili zbog sumnje da sam silovao djevojku. Iako su moji odvjetnici tražili da mi se ne određuje istražni zatvor završio sam iza rešetaka idući dan. Odlučio je tako Županijski sud u Varaždinu.

Isti dan protiv mene je otvorena i istraga. U istraži zatvor su me smjestili kako ne bih utjecao na svjedoke. Oni su ispitani 23. i 24. ožujka, a žrtva je svjedočila 3. travnja. Nakon toga su me pustili da se branim sa slobode, a 19. svibnja Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru obustavilo je istragu.

Bez razloga iza rešetaka

Proveo sam u istražnom zatvoru 22 dana bez ikakvog osnova. Budući da živim u malom mjestu nakon izlaska svi su me pitali što sam napravio. Ni dan danas to nije prestalo. Prijatelji su me zezali i zbog svega toga bilo mi je teško prilagoditi se ponovno sredini u kojoj živim. Tada sam imao 18 i pol godina, bio sam maturant. Zbog boravka u istražnom zatvoru imao sam velikih problema s povratkom u školu. Nisam se mogao ni kvalitetno pripremiti za maturu.



U ćeliji sam bio s nekoliko drugih pritvorenika. Među njima sam ja bio najmlađi. Nisam se za to vrijeme uspio pripremati za maturu. Želio sam upisati vojnu školu, ali nisam otišao na testiranje jer sam bio iza rešetaka. Taj upis mi je na kraju i propao. Sve to stvorilo mi je i dodatne troškove i tražim da mi ih država sada vrati’, riječi su 20-godišnjaka koji je zbog neosnovanog boravka u istražnom zatvoru podnio tužbu protiv Republike Hrvatske. Pokušao se prije toga nagoditi s Ministarstvom pravosuđa, ali nije uspio.

Bojao se cimera u ćeliji

‘Sa mnom je u ćeliji bilo još pet ljudi. Nisam znao što su oni učinili, ali su svi prepričavali svoje priče. Bojao sam se i nisam mogao spavati. Ti ljudi su pušili i gledali televiziju, pa kraj njih nisam mogao učiti. Sve mi je to bilo jako neugodno iako su mi roditelji dolazili u posjete. Nakon što sam izašao na slobodu mjesec dana spavao sam s mamom u sobi. Nisam više imao volju ni za izlaske s prijateljima. Ni danas više ne izlazim.

Kako nisam uspio popraviti ocjene prije uhićenja, ni nakon izlaska iz istražnog zatvora, na kraju sam na fakultetu upisao smjer koji uopće nisam želio’, prepričava mladić čiji su roditelji na sud posvjedočili kako je jedan od zatvorenika s kojima je njihov sin dijelio ćeliju bio osuđen na čak 24 godine zatvora.

Majka potvrdila: Osjećao je strah

‘Naš sin je stalno plakao i osjećao strah. U tih 22 dana smršavio je četiri kilograma. Kad je izašao neki susjedi su bili sretni što mu se to dogodilo, a neke djevojke su mu u prolazu dobacivale “Pazi da nas ne siluju!”‘, opisali su 20-godišnjakovi roditelji.

Sud je prihvatio mladićevu tužbu i dosudio mu odštetu od gotovo devet tisuća kuna. Za svaki dan neosnovanog boravka u istražnom zatvoru 380 kuna