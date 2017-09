‘NE SMATRAM SE KRIVIM’: Našičanin koji je nasmrt izbo svoju djevojku (17) stao pred sud, tvrdi da ga je na zločin natjerao lik iz videoigrice

Našičanin Matej Šustek (24) koji je optužen da je 6. studenoga prošle godine u Koški kod Našica nasmrt izbo nožem svoju 17-godišnju djevojku Anu B. kazao je na početku suđenja zatvorenog za javnost da se ne osjeća krivim.

On je, prema optužnici, maloljetnu Anu B. s kojom je bio u vezi, u blizini željezničke postaje u Koški najprije dvaput ubo nožem u vrat, da bi joj potom, kada mu je pokušala pobjeći, zadao još devet uboda.

IZBO SVOJU DJEVOJKU (17) NA KOLODVORU KRAJ NAŠICA: Zario joj je nož u vrat devet puta i rekao: ‘Bismele, Allahu ekber’

Izbo je, uzeo joj mobitel i ostavio ju da iskrvari

“Hvatao ju je za ruke i nastavio ubadati nožem, pri čemu joj je zadao još devet rana, od kojih su četiri bile opasne po život. Kako bi je spriječio da pozove pomoć, uzeo joj je mobitel i ostavio je bespomoćnu”, navodi se u optužnici. Bespomoćna i smrtno ranjena djevojka iskrvarila je u sjedećem položaju naslonjena na zid, kako ju je sljedećeg jutra, beživotnu, zatekao jedan slučajni prolaznik.



Ubojstvu je prethodio mladićev dolazak vlakom u Košku na susret s djevojkom koja ga je dočekala na postaji. Potom su krenuli do obližnjeg silosa gdje ju je on naglo uhvatio za glavu i zadao joj dva uboda nožem u vrat, a potom i preostale ubode. Nakon što je počinio zločin, otišao je natrag do željezničke postaje, ušao u prvi vlak za Našice i putem bacio djevojčin mobitel kroz prozor.

UBOJSTVO KOD NAŠICA! Prolaznici pronašli beživotno tijelo 17-godišnje djevojke: ‘U šoku smo, pa ona je praktički dijete’

Kod prijatelja presvukao krvavu odjeću i priznao mu

Došavši u Našice, otišao je k prijatelju kod kojeg se preodjenuo prije odlaska u Košku. Prijatelju je kazao: “Ubio sam svoju djevojku” te zatražio svoju odjeću koju je ostavio kod njega, a krvavu odjeću stavio je u vrećicu. Na Matejev zahtjev, prijatelj mu je oprao tenisice, izribavši četkicom blato i Aninu krv kojima su bile zaprljane, piše Jutarnji list.

Nož i vrećicu s okrvavljenom trenerkom bacio je na smetište, no tamo ih je pronašao jedan bračni par koji je skupljao staru odjeću. Kada se priča složila i policija došla u kuću njegovih roditelja, zatekla ga je kako igra videoigricu. Policajcima je rekao da je zločin počinio iz straha.

PRONAĐEN UBOJICA 17-GODIŠNJAKINJE IZ NAŠICA? Policija privela mladića (23): ‘Bili su u vezi, motiv ubojstva je ljubomora’

“De Santa ju je ubio, pa smo je blagoslovili i razišli se”

Naime, gotovo podjednako jezivo kao i ubojstvo koje je počinio zvučalo je njegovo objašnjenje kojim se branio na ispitivanju.

Rekao je da ga je 6. studenog posjetio najbolji prijatelj Michael De Santa te ga upozorio “da ga Ana kani povrijediti pa je treba eliminirati”. Štoviše, samo ubojstvo je pripisao De santi. Michael De Santa je, inače, lik iz videoigrice Grand Theft Auto.

“Michael je sve isplanirao. Kada je došla, De Santa je izvadio nož i ubo je u lijevu stranu vrata rekavši: Bismile, Alahu ekber. Počela je bježati, a on ju je ubadao da brže iskrvari i da ne pati. Iskrvarila je, zajedno smo je blagoslovili i razišli se”, kazao je Šustek.

Sudski vještak utvrdio je da Šustek nije psihički bolesna osoba.