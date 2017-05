NASTAVLJENO SUĐENJE ZDRAVKU MAMIĆU, SUDAC MU ZAPRIJETIO: ‘Ako tako nastavite, izbacit ću vas van’

Ispitivanjem prvih svjedoka, među kojima su i službenice ispostave Porezne uprave u Sesvetama, na osječkom Županijskom sudu u petak je nastavljeno suđenje bivšem čelniku NK Dinama Zdravku Mamiću, njegovu bratu Zoranu, bivšem direktoru tog kluba Damir Vrbanoviću i porezniku Milan Pernaru.

USKOK ih tereti da su izvlačeći novac iz kluba Dinamo oštetili za nešto manje od 116 milijuna kuna, a državni proračun za barem 12,2 milijuna kuna neobračunatog i neplaćenog poreza i prireza.

Djelatnica ispostave Porezne uprave Marijeta Tokić kazala je da ju je u ožujku 2015. voditeljica ispostave Sanja Habijanić pozvala da zajedno pogledaju predmet nadzora poreza na dobit Zorana Mamića, zbog nekih nelogičnosti poput manje utvrđenih obveza poreza na dobit. S obzirom na to da se nije mogla sjetiti pojedinosti svjedokinji je predočen iskaz iz istrage da su pregledom uočili da je storniran iznos od 415 tisuća kuna, što nije bilo u skladu s ranijom presudom Visokog upravnog suda pa je ustvrdila da ostaje prvi navodima iz istrage, iako se točno ne sjeća iznosa koji je tada spominjala.



Donijela rješenje o prisilnoj naplati Zoranu Mamiću

Budući da je, nakon pregledavanja, napisano novo rješenje svjedokinja je kazala kako je, nakon nekoliko dana, u prostorije ispostave Porezne uprave, došao Zoran Mamić te negodovao jer mu nije bila jasna razlika na stanju njegova računa, nakon provedenog knjiženja uslijed novoga poreznog rješenja, jer je na njegovoj kartici bio evidentiran dug Poreznoj upravi.

Na upit Mamićevog odvjetnika Čede Prodanovića kakva je bila Mamićeva reakcija svjedokinja je ponovno ustvrdila da se točno ne sjeća pa joj je još jednom predočen iskaz iz istrage kada je iskazala da je Mamić govorio da će podnijeti kaznene prijave, da je bio u poreznom USKOK-u, da ima poznanstva, da će pozvati novinare te da ne može tolerirati da se jedan dan donosi jedno rješenje, a idući dan drugo.

Bivša djelatnica te ispostave Dijana Sokolović kazala je kako je tijekom veljače 2015. donijela rješenje o prisilnoj naplati Zoranu Mamiću, jer je bio na listi dužnika zbog čega je već dobio opomenu. Ustvrdila je kako ju je voditeljica ispostave nazvala 27. veljače 2015. da poništi to rješenje, jer se stanje na poreznoj kartici promijenilo, ali se ne sjeća je li potom doneseno neko drugo rješenje jer je u međuvremenu otišla na bolovanje. Ne sjeća se temeljem kojeg akta je došlo do izmjene stanja knjiženja na poreznoj kartici Zorana Mamića, a misli da je do toga došlo temeljem neke presude, ali se ne sjeća koje.

Inspektorica te porezne ispostave Jasna Vizec kazala je da je porezni nadzor nad Zoranom Mamićem, temeljem Zakona o porezu na dohodak proveo okrivljeni Milan Pernar, da je ona naknadno određena kao druga osoba u nadzoru, ali da joj Pernar nije predočavao tijek i sadržaj nadzora niti joj je ponudio da potpiše zapisnik.

Kazala je kako su se tijekom razgovora o tome predmetu u ispostavi Porezne uprave spominjale nekretnine Zorana Mamića u inozemstvu te da su se podaci o tome trebali zatražiti putem međunarodne pravne pomoći koju odobrava Središnji ured porezne uprave, ali, koliko je vidjela iz predmeta, to nikada nije zatraženo.

Pernar nadzor provodio samo mjesec dana

Svjedokinji je predočen i iskaz iz istrage kada je ustvrdila da je Pernar nadzor provodio samo mjesec dana što je prekratko vrijeme, jer da bi se prikupili svi relevantni podaci u takvom postupku je potrebno nekoliko mjeseci te je potvrdila da je u istrazi dala takav iskaz.

Na današnjoj glavnoj raspravi pojavili su se samo okrivljenici Zdravko Mamić i Milan Pernar, dok su preostalu dvojicu okrivljenika Damira Vrbanovića i Zorana Mamića zastupali njihovi branitelji.

Budući da je, tijekom rasprave, htio komentirati iskaz svjedokinje Tokić i reagirati na odluke sudskog vijeća, predsjednik vijeća Darko Krušlin je, kao i tijekom jučerašnjeg prvog dana suđenja, upozorio Zdravka Mamića na poštivanje procesnog reda, odnosno da će pitanja moći postavljati kada dobije riječ i kada svjedok završi iskaz.

“Nemojte remetiti red rasprave jer ću vas morati najprije upozoriti, ako to ne bude dovoljno i udaljiti iz sudnice”, upozorio je Mamića sudac Krušlin.

Suđenje se nastavlja 8. svibnja.