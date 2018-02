UŽIVO! NASTAVAK SUĐENJA KOMŠIĆU (20): Pročitan iskaz arhitekta s kojim je ubijena Kristina bila nakon turbulentne veze s Davidom

Danas je u 9 sati na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno suđenje dvadesetogodišnjem Davidu Komšiću, osumnjičenom da je u veljači prošle godine sa 88 uboda nožem usmrtio svoju bivšu djevojku Kristinu Krupljan, koja je tada bila trudna.

Suđenje je počelo 1. veljače, a na početku je Komšić bez vidljivih emocija slušao detalje optužnice u kojoj su opisane sve ozljede što ih je nanio djevojci koja ga je, kako tvrdi tužiteljstvo, ostavila jer je bila trudna s drugim. Zato mu se na teret stavlja teško ubojstvo počinjeno iz bezobzirne osvete i na okrutan način. Prema optužnici, kobne su za Kristinu bile dvije ozljede – ubod u vrat i u prsni koš. Komšić je na početku suđenja izjavio da nije kriv, a njegov branitelj, odvjetnik Veljko Miljević, istsknuo je da njegov klijent nije imao namjeru ubiti Kristinu.

Ranije je na sudu svjedočila majka ubijene Kristine, koja je ispričala da ju je David više puta prije ubojstva napadao i prijetio joj, a rekla je i da su sve to prijavljivali policiji.



Komšićeva je obitelj na sudu izrazila žaljenje zbog toga što se dogodilo, no kažu da od Davida neće odustati. ‘Učinio je to što je i mora odgovarati, ali uvjereni smo da on to nije mogao planirati. Velika je razlika između 15 i 40 godina zatvora. ‘On je nju strašno volio, obožavao. Često su se svađali, posvađaju se, pa se pomire. Možda smo i trebali nešto poduzeti, ali oni nikad nisu dopuštali, ni ona ni on, da im se netko petlja u vezu’, rekli su njegovi roditelji. Dodali su i da je David imao psihičkih problema koje nije ranije spominjao.

TIJEK SUĐENJA:

NOVO, 10:28 – Defektologinja Felicita Murković prisjetila se da je pisala izvješće o socijalnim i obiteljskim prilikama Davida Komšića, jer je to tražio sud. Izvješće je pisano tijekom procesa zbog prijetnji Kristini Krupljan u kojem je ona na kraju povukla svoj iskaz. Zbog toga Komšić nije osuđen, iako je ranije imao izrečenu mjeru zabrane približavanja Kristini.

“Odustala je od svjedočenja uz obrazloženje da je u izvanbračnoj vezi s Komšićem, da je trudna i da će se vjenčati nakon punoljetnosti”, rekla je defektologinja.

U više navrata razgovarala je i s Davidom Komšićem, posljednji put je to bilo u lipnju 2016. Nakon što je završio u istražnom zatvoru, defektologinja više nije bila s Komšićem u kontaktu.

“Smatrala sam da sam imala dovoljan uvid u njegovu osobnost, i nisam imala potrebu s njim razgovarati o ovom posljednjem kaznenom djelu”, dodala je defektologinja objasnivši je zaključila da se obitelj adekvatno brinula o njegovom odgoju i odrastanju.

“Uputili smo ih da se u slučaju potrebe mogu obratiti psihijatrojskoj bolnici za djecu i mladež”, rekla je šturo defektologinja.

09:26 – Iza zatvorenih vrata sudnice nastavljen je danas proces Davidu Komšiću optuženom da je sa 88 uboda ubio svoju bivšu djevojku Kristinu Krupljan. Naime, rasprava je zatvorena za javnost na zahtjev Komšićeve obrane, budući da je čitan iskaz Zdravka Krznarića, arhitekta s kojim je Kristina bila u vezi nakon što je prekinula s Davidom. Krznarić je danas ispričao svoj nedolazak na sud bolešću, a Komšićev odvjetnik Veljko Miljević ocijenio je kako u arhitektovom iskazu prevladavaju privatne stvari iz života ubijene djevojke te je zbog zaštite žrtve tražio zatvaranje tog dijela procesa za javnost. Osim toga, zbog niza podataka koji su gotovo uživo izlazili sa suđenja, novinarima je zabranjeno da u sudnici koriste mobitele.

